Η Ελλάδα ζητεί διπλωματική λύση για το Ιράν και ενίσχυση της μη διάδοσης πυρηνικών

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε την ισχυρή προσήλωσή της στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και στο διεθνές σύστημα διασφαλίσεων, στο πλαίσιο της Διάσκεψης Αναθεώρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ΟΗΕ.

Ο εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπείας, Κων. Χρίστογλου, τόνισε ότι η Αθήνα είναι «βαθιά ανήσυχη» από τις επίμονες κρίσεις διάδοσης, οι οποίες αμφισβητούν ευθέως την NPT και, ειδικότερα, τον επαληθευτικό ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι αναγνωρίζει την «τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, ανεξαρτησία και αμεροληψία» του ΔΟΑΕ. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία επανέλαβε ότι οι συνολικές συμφωνίες διασφαλίσεων και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αποτελούν το ισχύον πρότυπο επαλήθευσης, βάσει του Άρθρου III της Συνθήκης.

Αναφερόμενος στις περιφερειακές ανησυχίες για τη διάδοση των πυρηνικών, ο κ. Χρίστογλου σημείωσε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης των πυρηνικών προκλήσεων «μέσω διπλωματικών μέσων». Η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, εξέφρασε τη στήριξή της στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα.

Η ελληνική πλευρά κατέστησε, παράλληλα, σαφές ότι «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Ο κ. Χρίστογλου κάλεσε το Ιράν να «αποκαταστήσει πλήρως τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ» και να συμβάλει σε μια «συνολική και επαληθεύσιμη συμφωνία» για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε επίσης ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μηχανισμό snapback ήταν «έγκυρες και νόμιμες». Η ελληνική αντιπροσωπεία υποστήριξε ότι η Επιτροπή Κυρώσεων 1737 πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων μέσω Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, διαδικασιών καταχωρίσεων και διαγραφών, καθώς και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της.

Ως προς τη Βόρεια Κορέα, η Ελλάδα καταδίκασε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων από την Πιονγκγιάνγκ «κατά παράβαση πολλαπλών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας». Παράλληλα, η ελληνική πλευρά κάλεσε σε ουσιαστικές συνομιλίες, με στόχο την «πλήρη, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου».

Ο εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπείας καταδίκασε επίσης τον «απρόκλητο» πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο ίδιος επισήμανε την «παράνομη κατάληψη και στρατιωτικοποίηση» του Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια και ζήτησε την επιστροφή του υπό τον πλήρη έλεγχο των ουκρανικών αρχών.

Κλείνοντας, η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την αποτελεσματική εφαρμογή της Απόφασης 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η απόφαση έχει στόχο την πρόληψη της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής σε μη κρατικούς δρώντες, καθώς και την αποτροπή κινδύνων που συνδέονται με τρομοκρατικούς σκοπούς.

06:23 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

