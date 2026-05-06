Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επισκευής σήραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Εθνικής Αντιστάσεως

Ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, από την Περιφέρεια Αττικής, τα έργα για την επισκευή της σήραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στη Νέα Ιωνία, στο ύψος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου «Η Αγία Όλγα».

Η Περιφέρεια Αττικής έχει εκπονήσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες. Η Τροχαία θα εφαρμόσει τα μέτρα, με την αρωγή της Δημοτικής Αστυνομίας και με προσωρινή σηματοδότηση, ώστε να γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο τμήμα από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου έως το Δημοτικό Στάδιο και αντίστροφα. Το σημείο παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφορία, καθώς από την περιοχή διέρχονται καθημερινά πολλά οχήματα, λεωφορεία και ασθενοφόρα, λόγω της γειτνίασης με το νοσοκομείο.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας είχε ζητήσει τη λήψη μέτρων για τις φθορές στη σήραγγα, στη νησίδα και στα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως. Όπως είχε επισημανθεί, «η οδική σήραγγα στο ύψος του Αδριάνειου Υδραγωγείου έχει υποστεί εμφανείς φθορές, από τις οποίες ενδεχομένως προκύπτουν θέματα στατικότητας».

Κάτω από το οδόστρωμα βρίσκεται εγκιβωτισμένη η κοίτη του Ποδονίφτη, γεγονός που καθιστά την παρέμβαση σημαντική για την ασφάλεια της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές θα εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μια απλή εξέταση αίματος εντοπίζει πολλαπλούς καρκίνους από πολύ νωρίς – Τι έδειξε νέα μελέτη

3 φυτά που πιάνουν εύκολα στον κήπο αυτήν την εποχή – Ιδανικά και για σκιερά μέρη

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Έως αύριο τα προσωρινά αποτελέσματα-Αλλάζει  η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

Σπίτι μου 2: Παρατείνεται η αγωνία για 2.000 δικαιούχους – Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία για «φθηνά» δάνεια

Τα ταξίδια μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να ενισχύουν την υγεία

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
07:51 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος δράστης, συνελήφθη και η σύζυγός του – Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ένα άγριο έγκλημα με «οσμή βεντέτας», σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 στο Ηράκλ...
07:35 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου – Διασώθηκαν 9 ναυτικοί

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες, μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημ...
07:31 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Καραμπόλα στον Κηφισό στο ύψος της Αχαρνών – Ένας τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο

Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στον Κηφισό , προκαλώντας σημαντικά προβλήμα...
07:25 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Αγωνία για 2.000 δικαιούχους του «Σπίτι μου 2» – Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία για «φθηνά» δάνεια

Μέχρι τις 2 Ιουνίου παρατείνεται η αγωνία για περίπου 2.000 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή