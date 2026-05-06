Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επισκευής σήραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία

Ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, από την Περιφέρεια Αττικής, τα έργα για την επισκευή της σήραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στη Νέα Ιωνία, στο ύψος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου «Η Αγία Όλγα».

Η Περιφέρεια Αττικής έχει εκπονήσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες. Η Τροχαία θα εφαρμόσει τα μέτρα, με την αρωγή της Δημοτικής Αστυνομίας και με προσωρινή σηματοδότηση, ώστε να γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο τμήμα από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου έως το Δημοτικό Στάδιο και αντίστροφα. Το σημείο παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφορία, καθώς από την περιοχή διέρχονται καθημερινά πολλά οχήματα, λεωφορεία και ασθενοφόρα, λόγω της γειτνίασης με το νοσοκομείο.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας είχε ζητήσει τη λήψη μέτρων για τις φθορές στη σήραγγα, στη νησίδα και στα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως. Όπως είχε επισημανθεί, «η οδική σήραγγα στο ύψος του Αδριάνειου Υδραγωγείου έχει υποστεί εμφανείς φθορές, από τις οποίες ενδεχομένως προκύπτουν θέματα στατικότητας».

Κάτω από το οδόστρωμα βρίσκεται εγκιβωτισμένη η κοίτη του Ποδονίφτη, γεγονός που καθιστά την παρέμβαση σημαντική για την ασφάλεια της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές θα εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.