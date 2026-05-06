Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (6/5) – Πού θα δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για την Euroleague

Το ματς Παναθηναϊκός – Βαλένθια για τα Playoffs της Euroleague και το παιχνίδι Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για το UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/5/2026):
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
14:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ GBL
20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 1 HD Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League