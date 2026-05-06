Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (6/5) – Πού θα δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για την Euroleague

Το ματς Παναθηναϊκός – Βαλένθια για τα Playoffs της Euroleague και το παιχνίδι Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για το UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/5/2026):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

14:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ GBL

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 1 HD Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

