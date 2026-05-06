Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, αλλάζει η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Oικονομία

Κοινωνικός τουρισμός

Μέχρι την Κυριακή, 10 Μαΐου – ακόμη και την Παρασκευή, 8 Μαΐου- μπορεί να αναρτηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr  στον ιστότοπο της www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος της ΔΥΠΑ  Koινωνικού Τουρισμού  2026-2027 για 300.000 επιταγές (voucher).

Η πλατφόρμα είχε ανοίξει στις 21 Απριλίου, ωστόσο η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 παρατάθηκε τρεις φορές (27 Απριλίου, 29 Απριλίου και 3 Μαΐου στις 23:59), καθώς παρουσιάστηκαν προβλήματα εξαιτίας της μεγάλης ανταπόκρισης.

«Το σύστημα δέχθηκε 819.647 αιτήσεις για το πρόγραμμα και από αυτές ακυρώθηκαν οι 32.848. Το  σύνολο των αιτήσεων προς επεξεργασία και μοριοδότηση είναι 786.799 και αυτό αντιστοιχεί σε 1.307.890 δικαιούχους», τονίζουν πηγές της ΔΥΠΑ στο enikonomia.gr.

Οι ενστάσεις και τα οριστικά αποτελέσματα

Μετά τη δημοσιοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προβλέπεται να αρχίσει η υποβολή ενστάσεων, δηλαδή πιθανότατα μέχρι τη Δευτέρα, 11 Μαΐου.

Δεν αποκλείεται η σχετική διαδικασία να είναι ίδια με το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2025-2026. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα υποχρεούνται να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του www.gov.gr εδώ.

Και μετά θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Διευκρινίζεται πως οι δικαιούχοι:

  • που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν  μία ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων.
  • που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρουν  τον λόγο για τον οποίο προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια και τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ)  αλλά και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.

Αν τηρηθεί το παραπάνω χρονοδιάγραμμα, αναμένεται, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, να αναρτηθούν μέχρι την Παρασκευή, 15 Μαΐου, στον ιστότοπο της www.dypa.gov.gr και οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 .

Αλλάζει η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

Ο Κοινωνικός Τουρισμός  2026-2027 δεν θα αρχίσει στις 18 Μαΐου 2026, όπως προβλέπει ο προγραμματισμός της ΔΥΠΑ λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε αυτό.

Όπως τονίζουν πηγές της ΔΥΠΑ στο enikonomia.gr, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει πρεμιέρα το πρόγραμμα μέσα στον Μάιο, με το πιθανότερο σενάριο να είναι αυτή τη στιγμή να αρχίσει την εβδομάδα που ξεκινά στις 25 Μαΐου.

Ωστόσο, άλλες πηγές δεν αποκλείουν η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να είναι τελικά είτε στις 22 Μαΐου είτε στις 23 Μαΐου, αν βεβαίως «τρέξουν» πολύ γρήγορα οι διαδικασίες.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 13 μήνες και ο προϋπολογισμός του είναι 50 εκατ. ευρώ.

Και οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να:

  • πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο.
  • πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια των δικαιούχων του προγράμματος. Η συμμετοχή σε αυτά είναι 25% για τον γενικό πληθυσμό, ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν.

 

 

