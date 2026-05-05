Παπαθανάσης στον Realfm 97,8: Δεν θα χάσουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης – Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους

Την Τετάρτη αρχίζουν οι αιτήσεις για τη δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» που απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα. Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε επίσης στην επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, καθώς και στο Ταμείο Εκμοντερνισμού.

Αφού υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, την άνοιξη του 2027, σχολίασε όσα είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στον Realfm 97,8 ότι χάθηκε το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ απάντησε στην κριτική που διατυπώνεται ότι τα περισσότερα κονδύλια κατευθύνθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις ανησυχίες ότι μπορεί να χάσουμε χρήματα.

«Δεν θα χάσουμε χρήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη. Το σκέλος των επιδοτήσεων, 18 δισεκατομμύρια, και το σκέλος των δανείων, αλλά 18. Τα 18 των επιδοτήσεων είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν επιστρέφουμε. Τα δάνεια, 18 δισεκατομμύρια, είναι χρήματα που παίρνουμε για τις επιχειρήσεις και πρέπει να τα επιστρέψει η χώρα. Δηλαδή, γράφεται ως υποχρέωση επιστροφής», είπε αρχικά.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχει αυτά τα δύο σκέλη, δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις λοιπόν. Είναι και για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι επίσης για τα έργα υποδομής που γίνονται, για την υγεία, για την παιδεία, για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στα λεωφορεία, στον δρόμο, τις προληπτικές εξετάσεις, τις ανακαινίσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας… Και ο κ. Τσουκαλάς, είμαι σίγουρος, ότι αν τον ρωτήσετε, αν τον έχει αγγίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα σας πει ότι βεβαίως και τον έχει αγγίξει. Έχει λάβει μηνύματα, ίσως έχει κάνει και προληπτικές εξετάσεις, ίσως έχει παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και βλέπουν τους διαδραστικούς πίνακες, έχει δει κάποιο νοσοκομείο κάπου… Επομένως, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και αυτό» τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Σχετικά με το σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορά τις επιχειρήσεις, υπογράμμισε: «Στις 29 Μαΐου, κλείνει το κεφάλαιο αυτό των επιχειρήσεων. Έχουμε επιχειρήσεις μεγάλες, όπως και επιχειρήσεις μικρομεσαίες, που έχουν λάβει δάνεια. Αλλά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόροι του ΕΣΠΑ, που πάνε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα χρήματα τα οποία πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα τελευταία χρόνια, μέσω της ΕΑΤ, έχουν υπερβεί τα 10 δισ. σε μόχλευση.

Για το σκέλος των δανείων, θέλω να σας πω ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ο ίδιος. Απλά οι μεγάλες επιχειρήσεις, που δεν πρέπει να τις μειώνουμε, διότι δημιουργούν θέσεις εργασίας, έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Άλλωστε η ανεργία, μειώνεται και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα».

Η ανανέωση του στόλου των ΜΜΜ

Σχετικά με τις συγκοινωνίες και συγκεκριμένα για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για την καθημερινότητα του πολίτη. Γι’ αυτό έχουμε ανακατευθύνει πόρους και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης και θέλω να σας πω και για τα δύο εργαλεία που έρχονται. Το Ταμείο Εκμοντερνισμού ύψους 1,6 δισ., αλλά και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που αφορούν κατ’ ουσίαν τη μεταφορική δυνατότητα και στήριξη των συμπολιτών μας. Υπάρχουν και εκεί πόροι. Επομένως θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την ανανέωση του στόλου».

«Όπως επίσης βλέπουμε και τον στόλο του Μετρό, δηλαδή τους συρμούς του Μετρό και της Γραμμής 1 που επίσης είναι πολύ σημαντικοί, γιατί μεταφέρουν πάνω από 1 εκατ. συμπολίτες μας ημερησίως. Θα συνεχιστεί αυτό» συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Τι είπε για το «Σπίτι μου 2»

Όσον αφορά το «Σπίτι μου 2», είπε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης, με την ανακατεύθυνση αυτού του σκέλους, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φέραμε μετά από διαπραγμάτευση, έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες μας – αυξάνοντας μάλιστα και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί είναι υψηλότερα από το «Σπίτι μου 1»- να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από αυτή του ενοικίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν έως τις 2 Ιουνίου, που σημαίνει ότι ήδη έχουν υπαχθεί – έχουμε 13.500 υπαγωγές και περίπου 11.000 κατ’ ουσίαν συμβάσεις- δεν έχει σημασία εάν γίνουν οι εκταμιεύσεις ή όχι Οι εκταμιεύσεις μπορεί να γίνουν μετά τις 2 Ιουνίου».

«Θα πρέπει, ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να συνεχίσουν και να αγοράσουν το σπίτι, όπως προβλέπεται. Όμως, επειδή το πρόγραμμα κλείνει, θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό το οποίο παίρνουμε – γιατί η Ελλάδα δεν θα χάσει χρήματα από τις επιδοτήσεις, αλλά ούτε θέλει να πληρώσει ποινές – διότι για κάθε ορόσημο υπάρχει πολύ υψηλό κόστος ποινής που επιβάλλεται. Θα πρέπει λοιπόν να οριστικοποιήσουμε το ποσό, γι’ αυτό κλείνουν και τα επιχειρηματικά δάνεια τέλη Μαΐου. Υποβάλλουμε την αναθεώρηση αυτή την εβδομάδα, κλείνουν τα επιχειρηματικά δάνεια, κλείνει το «Σπίτι μου 2», θα προσδιορίσουμε το ποσό, έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε 30 Αυγούστου, θα πρέπει να έχουν πετύχει και αυτόν το στόχο», συνέχισε ο κ. Παπαθανάσης.

«Αν δεν πετύχουμε τον στόχο, για κάθε ορόσημο δανειακό, η ποινή είναι 680 εκατομμύρια. Ανάλογα, βέβαια, με την ποσόστωση που έχεις πετύχει το στόχο. Επειδή, λοιπόν, δεν θέλουμε η Ελλάδα να πληρώσει, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το πρόγραμμα και όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να ολοκληρώσουν, να υπογράψουν τις συμβάσεις χωρίς να έχουν γίνει εκταμιεύσεις έως 2 Ιουνίου. Έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας… Θα έκλεινε κάποια στιγμή το πρόγραμμα και έχει μεγάλη σημασία ότι έδωσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 13.500 συμπολίτες μας – που μαζί με το «Σπίτι μου 1» αθροίζει περίπου 22.000 συμπολίτες μας – τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι. Και μάλιστα το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ, που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα μπορούν και αγοράζουν σπίτι» είπε και έφερε το παράδειγμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου περισσότερες από 1.000 οικογένειες αγόρασαν σπίτι. Το ίδιο ισχύει για Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, που είναι ευαίσθητες περιοχές, όπως ανέφερε.

Τι είπε για την ακρίβεια

Ερωτηθείς εάν οι εκλογές θα κριθούν κυρίως σε θέματα οικονομίας, είπε: «Ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να το επιστρέφει και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή, όπου υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη. Έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά», τόνισε και αναφέρθηκε στη διπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρώπη και τη μείωση της ανεργίας.

Σε σχέση με την ακρίβεια, είπε, ότι ο μόνος τρόπος για να τη μειώσουμε είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

«Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, αυτό σημαίνει ότι αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Δεύτερον, όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, που είναι πολύ σημαντικό και το κάναμε πράξη και μάλιστα με στόχευση της οικογένειας. Τρίτον, στον ιδιωτικό τομέα όπου δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα κυβερνητικό φιρμάνι, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά, πετύχαμε τον στόχο που είχαμε πει το 2023 ότι θα έχουμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 2027.

Οι εκλογές θα κριθούν από το εάν αυτά τα οποία είπαμε, τα κάναμε πράξη, την οικονομία και το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, καθώς και εάν οι πολίτες πειστούν ότι αυτά τα οποία θα πούμε τότε, θα τα κάνουμε πράξη», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης.

Τι είπε για το «Ξεκινώ επιχειρηματικά»

«Ανοίγει αύριο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τους νέους πτυχιούχους. Είναι νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και μάλιστα πήγαμε αναδρομικά από 1/1/25, δηλαδή ακόμα και να έχουν ξεκινήσει – που μπορούν να αιτηθούν και να πάρουν 13.000 ευρώ αν ξεκινούν μόνοι τους, 21.000 ευρώ αν ξεκινούν δύο παιδιά μαζί και δημιουργούν μια επιχείρηση και αν θέλουν να προσλάβουν άτομο, ακόμη 15.000 ευρώ.

Και το πιο σημαντικό στο πρόγραμμα αυτό, που το φέραμε μέσα από διαπραγμάτευση, είναι ότι έχει μια απλοποιημένη πληρωμή. Δηλαδή το πρώτο εξάμηνο θα πάρουν 4.300 ευρώ, το δεύτερο εξάμηνο 4.300 ευρώ, το τρίτο εξάμηνο 4.300 ευρώ, εκτός αν είναι δύο και αν έχουν προσλάβει και άτομο», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο με παρεμβάσεις ύψους 5,3 δισ. ευρώ, καθώς και το Ταμείο Εκμοντερνισμού με πόρους 1,6 δισ. ευρώ. «Η κουβέντα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πού θα βρίσκονται οι πόροι είναι αυτά τα δύο ταμεία. Είναι και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης το οποίο είναι υπερδιπλάσιο. Επομένως, έχουμε πόρους λόγω της οικονομίας» είπε και αναφέρθηκε στις δράσεις που προβλέπονται.

Για την κοινωνική κατοικία, είπε ότι «οι κατοικίες αυτές θα επιστραφούν σε συμπολίτες μας που είναι οικονομικά ευάλωτοι για να μπορέσουν να έχουν πάρα πολύ χαμηλό ενοίκιο», ενώ για τις φοιτητικές εστίες, τόνισε ότι «περισσότερα παιδιά θα έχουν φοιτητικές εστίες για καλύτερη διαμονή στα πανεπιστήμια».

Σχέση με τα ΑμΕΑ, έκανε λόγο 100% επιδότηση στα μέσα που χρησιμοποιούν. «Δηλαδή τα αμαξίδια, τα σκούτερ. Είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία να έχουν δωρεάν αυτά όλα τα μέσα».

Οι μεταφορές ηλικιωμένων «κατά παραγγελία»

Επίσης, αναφέρθηκε στις μεταφορές «κατά παραγγελία». «Δηλαδή, για έναν ηλικιωμένος που ζει στην περιφέρεια, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί και έχει δυσκολίες, θα υπάρξει μια δυνατότητα να μετακινηθεί κατά παραγγελία. Θα υπάρχουν ειδικά οχήματα τα οποία θα μπορούν να τους μεταφέρουν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα». Τέλος, αναφέρθηκε στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης «για να μπορούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να καλύψουν πιο εύκολα το θέμα της ενεργειακής κρίσης»

