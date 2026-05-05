Τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Κακλαμάνης: «Στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης»

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και ιστορική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης έκανε λόγο για μια στιγμή «χαράς, τιμής και συγκίνησης», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου «στα πέρατα του κόσμου και του χρόνου».

Με αναφορά στη φράση του Ιερού Αυγουστίνου, «Ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί», τόνισε ότι το Πατριαρχείο, όπως ένα καράβι που διαπλέει τους αιώνες, «αφήνει πίσω του λαμπρό ίχνος και χαράσσει νέους φωτεινούς προορισμούς».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Απόστολο Ανδρέα, θεμελιωτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και στη μακραίωνη πορεία του Φαναρίου, το οποίο «κράτησε ψηλά το λάβαρο της ορθόδοξης κληρονομιάς και της αγάπης ως οικουμενικής αλήθειας», παρά τις ιστορικές δυσκολίες.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαρακτηρίστηκε ως «ο 270ός Οικουμενικός οδηγός και πνευματικός ηγέτης», ο οποίος, με το σύνολο του ποιμαντικού του έργου, «φωτίζει τον απανταχού Ελληνισμό και τον πανανθρώπινο πολιτισμό».

Ακολούθως ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι η αποστολή του Πατριαρχείου αποτελεί «εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας», για την πίστη, την παράδοση και την ενότητα της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι «εκεί χρωστάμε την ύπαρξη, τη συνοχή και τη συνέχειά μας ως Έθνος».

Κλείνοντας, ευχήθηκε στον Παναγιώτατο υγεία, δύναμη και μακροημέρευση, ενώ ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων απονέμει στον Οικουμενικό Πατριάρχη το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής, ως ένδειξη τιμής και βαθύτατου σεβασμού.

