Ανδρουλάκης για Marfin: Το ελάχιστο που οφείλουμε η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης

«16 χρόνια από την ωμή δολοφονική επίθεση στη Marfin, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό» τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς που συνέβη στις 5 Μαΐου του 2010.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι «σήμερα τιμούμε τη μνήμη της Αγγελικής και του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής και του Επαμεινώνδα. Tρεις συνάνθρωποι μας έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ».

Όπως σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, «η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη Δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως «η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας».