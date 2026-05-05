Πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 100μ. για την Αποστολία Αντωνάτου με 11.65

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Αποστολία Αντωνάτου
πηγή: ΣΕΓΑΣ

Η Αποστολία Αντωνάτου, στον προκριματικό των 100 μ. στο Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα στο Άργος Ορεστικό, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ.

Η νεαρή αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 11.65 (0,1) και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 που ήταν 11.71 και ανήκε στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου από τις 8 Αυγούστου του 2020. Η αθλήτρια του Ανδρέα Λιναρδάτου είχε ατομικό ρεκόρ 11.88 από το 2025. Η Αντωνάτου τον χειμώνα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Κ18 όσο και Κ20 με το εντυπωσιακό 7.33.

Κοντά στο ατομικό της ρεκόρ (11.91) έτρεξε η Ιωάννα Τσίγκα, που πέτυχε τον δεύτερο χρόνο των προκριματικό με 11.95.

Ο τελικός του αγωνίσματος θα γίνει σήμερα το απόγευμα (5/5) στις 19:50.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές φυσικοθεραπευτών για τη διαχείριση του άγχους στις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για κατάταξη κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πάνω από 48.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα – Όλα όσα είπε η Μιχαηλίδου

Hubble: Αποκάλυψε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια έναν σπειροειδή γαλαξία σε απόσταση 53 εκατ. ετών φωτός

Γιατί η Φυσική AI είναι η πραγματική επανάσταση στη βιομηχανία
περισσότερα
15:37 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών. Ο θρυλικός ...
11:47 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Champions League: Περηφάνια και… προκατάληψη στις «μάχες» για τον τελικό της Βουδαπέστης

Τα… σκηνικά των μεγάλων «μαχών» του Champions League μεταφέρονται από το Παρίσι και τη Μ...
03:08 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Primeira Liga: Ξανά σε θέση Champions League η Σπορτινγκ Λισαβόνας, 5-1 τη Γκιμαράες

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αξιοποίησε την ισοπαλία της Μπενφίκα με τη Φαμαλικάο και νίκησε με 5-1 τ...
02:34 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ακίλε Πολονάρα: Ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του – «Δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο παίκτης που ήμουν»

Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ, βάζοντας τέλος σε μια σημαντική κ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή