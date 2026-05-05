Πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 100μ. για την Αποστολία Αντωνάτου με 11.65

Η Αποστολία Αντωνάτου, στον προκριματικό των 100 μ. στο Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα στο Άργος Ορεστικό, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ.

Η νεαρή αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 11.65 (0,1) και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 που ήταν 11.71 και ανήκε στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου από τις 8 Αυγούστου του 2020. Η αθλήτρια του Ανδρέα Λιναρδάτου είχε ατομικό ρεκόρ 11.88 από το 2025. Η Αντωνάτου τον χειμώνα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Κ18 όσο και Κ20 με το εντυπωσιακό 7.33.

Κοντά στο ατομικό της ρεκόρ (11.91) έτρεξε η Ιωάννα Τσίγκα, που πέτυχε τον δεύτερο χρόνο των προκριματικό με 11.95.

Ο τελικός του αγωνίσματος θα γίνει σήμερα το απόγευμα (5/5) στις 19:50.