Champions League: Περηφάνια και… προκατάληψη στις «μάχες» για τον τελικό της Βουδαπέστης

Τα… σκηνικά των μεγάλων «μαχών» του Champions League μεταφέρονται από το Παρίσι και τη Μαδρίτη, στο Μόναχο και το Λονδίνο. Εκεί, όπου (5/5) και την Τετάρτη (6/5) θα χαραχθούν τα… ονοματεπώνυμα στα εισιτήρια των δύο φιναλίστ της Βουδαπέστης (30/5).

Η νίκη με 5-4 στο ματς-σόου, μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου φώτισε με δόσεις περηφάνιας το πρώτο σκέλος των ημιτελικών του Champions League την περασμένη εβδομάδα, επισκιάζοντας την ισοπαλία 1-1 μεταξύ Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα διαφορετικό είδος ποδοσφαίρου, όπου που η τέχνη της άμυνας θα είναι και πάλι κεντρική στον επαναληπτικό αγώνα (5/5), θέλοντας να διαλυθούν προκαταλήψεις.

Το διακύβευμα είναι το ίδιο τεράστιο: ένας ευρωπαϊκός τελικός. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο φορτισμένη στο Μόναχο παρά στο Λονδίνο, ενόψει του επαναληπτικού αγώνα.

Αυτοί οι ημιτελικοί προσφέρουν και τις δύο πλευρές του ποδοσφαίρου, δημιουργώντας αμφότεροι συναισθήματα.

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης

Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης, ανοίγουν (5/5) την αυλαία των ημιτελικών. Το πέναλτι του Βίκτορ Γκιόκερες στο πρώτο ημίχρονο…ισοφαρίστηκε από τον Χουλιάν Άλβαρες. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έδειξε μεγαλύτερη επιθετική απειλή στο Metropolitano, υπογραμμίζοντας την ισχύ της Ατλέτικο στην πιο παραγωγική σεζόν σκοραρίσματος του Champions League μέχρι σήμερα- με 35 γκολ, ένα ρεκόρ συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων δέκα από τον Άλβαρες.

Η Άρσεναλ παραμένει η μόνη αήττητη ομάδα στη φετινή διοργάνωση (10 νίκες, 3 ισοπαλίες) και διαθέτει την πιο σκληρή άμυνα, διατηρώντας οκτώ ανέπαφες εστίες και δεχόμενη μόλις έξι γκολ, ωστόσο η Ατλέτικο δεν έχει μείνει «άσφαιρη» σε 37 αγώνες της UEFA.

Η νίκη της Άρσεναλ με 4-0 εναντίον της ομάδας της La Liga εντός έδρας στη league phase – όταν ο Γκιόκερες σκόραρε δύο φορές – θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του Μίκελ Αρτέτα, ενώ το πρόσφατο ρεκόρ της Ατλέτικο εναντίον αγγλικών αντιπάλων προσφέρει περαιτέρω ενθάρρυνση, με μόνο δύο νίκες στις τελευταίες 13 συναντήσεις της UEFA (3 ισοπαλίες, 8 ήττες). Ωστόσο, όταν οι ομάδες συναντήθηκαν τελευταία φορά σε δύο αγώνες, στα ημιτελικά του Europa League της σεζόν 2017/18, κέρδισε η Ατλέτικο.

Και οι δύο ομάδες κυνηγούν το πρώτο τους ευρωπαϊκό στέμμα, αλλά πρώτα η Άρσεναλ στοχεύει να φτάσει σε έναν πρώτο τελικό από το 2005/06 και η Ατλέτικο αναζητά μια ακόμη ευκαιρία να χαράξει το όνομά της στο τρόπαιο μετά τις σχεδόν απρόσμενες αναμετρήσεις της σεζόν 2013/14 και 2015/16.

Μπάγερν-Παρί Σεν Ζερμέν

Ο πρώτος αγώνας μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν, ήταν ένα όμορφο…θρίλερ με εννέα γκολ στο Parc des Princes και ο ημιτελικός με τα περισσότερα γκολ στην εποχή του Champions League. Με αυτό τον τρόπο η Παρί Σεν Ζερμέν τερμάτισε ένα σερί πέντε ηττών εναντίον της Μπάγερν- συμπεριλαμβανομένης μιας ήττας με 2-1 στη league phase φέτος-υποχρεώνοντας στους πρωταθλητές Γερμανίας μόλις τη δεύτερη ήττα τους στη σεζόν.

Επτά διαφορετικοί παίκτες σκόραραν, καθώς οι δύο πιο παραγωγικές ομάδες στη φετινή διοργάνωση ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους, δημιουργώντας προσδοκίες για το Μόναχο.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που δύο διαφορετικοί σύλλογοι έχουν πετύχει 40 ή περισσότερα γκολ σε μία μόνο διοργάνωση – η Παρί έχει 43 και η Μπάγερν 42 – με το ρεκόρ όλων των εποχών της Μπαρτσελόνα των 45 γκολ το 1999/2000 να είναι πλέον εφικτό.

Τέσσερα ακόμη γκολ απαιτούνται στην Arena του Μονάχου για να καταρριφθεί το ρεκόρ για τον αγώνα νοκ άουτ του Champions League με τα περισσότερα γκολ σε δύο αγώνες, και δεν υπάρχει έλλειψη κινήτρων, καθώς μεταξύ αυτών που κυνηγούν τα 15 γκολ του νυν πρώτου σκόρερ Κιλιάν Μπαπέ είναι ο Χάρι Κέιν (13) και ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια (10).

Με εννέα νίκες έναντι επτά της Παρί ΣΖ στις 16 συναντήσεις τους σε αυτή τη διοργάνωση, η ιστορία προσφέρει στην Μπάγερν ενθάρρυνση, αλλά με μόνο ένα γκολ διαφορά, ο επαναληπτικός αγώνας μπορεί να εξαρτηθεί από το ποιος θα κλείσει πρώτος το μάτι. Στο δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου τους οι Παριζιάνοι -θα είναι ο 2ος-, κάτι που έχει να συμβεί από το 2018 και τη Ρεάλ Μαδρίτης και του 7ου δικού τους οι Βαυαροί.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς στην ημιτελική φάση του Champions League:

Τρίτη 5/5 Α’ ματς

Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00 1-1

Τετάρτη 6/5

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00 4-5

Ο τελικός στις 30 Μαΐου (Βουδαπέστη)