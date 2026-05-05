Ηράκλειο: Καρέ καρέ η προσπάθεια διαφυγής των δραστών που επιτέθηκαν με μαχαίρι στον 57χρονο πορτιέρη – ΒΙΝΤΕΟ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας από την επίθεση με μαχαίρι στον 57χρονο πορτιέρη έξω από μπαρ στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, που δημοσιεύει η ΕΡΤ, αποτυπώνεται η συνέχεια του επεισοδίου, μετά δηλαδή τον τραυματισμό του θύματος της επίθεσης, όπου φαίνονται καθαρά οι κινήσεις των δραστών και με ποιόν τρόπο επιχείρησαν να ξεφύγουν, προσπαθώντας μάλιστα, να χτυπήσουν το θύμα που προσπάθησε να τους σταματήσει.

Στα πλάνα διακρίνονται οι δύο από τους τρεις δράστες που «πρωταγωνίστησαν» στο επεισόδιο, να κινούνται σε μονόδρομο και στην αντίθετη κατεύθυνση, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν. Ο 57χρονος μαζί με έναν φίλο του προσπαθούν να τους σταματήσουν. Φαίνεται το αυτοκίνητο των δραστών να κάνει όπισθεν, με τον οδηγό να επιχειρεί να χτυπήσει τον 57χρονο, ο οποίος πέφτει στο πλάι για να το αποφύγει και στη συνέχεια το αυτοκίνητο φαίνεται να προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα.

Στην πορεία οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και ο ένας από τους τρεις – ένας 23χρονος- συνελήφθη αμέσως, ενώ ο 18χρονος αδελφός του και ένας ανήλικος, παραδόθηκαν στην Αστυνομία τις επόμενες ημέρες. Και οι τρεις οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και πρόκειται να απολογηθούν, αύριο, Τετάρτη, τα δύο αδέλφια και την Πέμπτη ο ανήλικος.

