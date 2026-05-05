Μακρόν για δασμούς: Εάν αμφισβητηθούν οι συμφωνίες, όλα είναι στο τραπέζι

Εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν με αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα, τότε η ΕΕ θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό καταστολής του καταναγκασμού (ACI), τόνισε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας λόγο για «απειλές αποσταθεροποίησης».

«Νομίζω ότι στο τρέχον γεωπολιτικό κλίμα, σύμμαχοι όπως οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να εγείρουν απειλές αποσταθεροποίησης», είπε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Γερεβάν.

Όπως υπογράμμισε ο Μακρόν, η Γαλλία υποστηρίζει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και όλες οι επιλογές απάντησης στους δασμούς είναι στο τραπέζι.

«Υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και πρέπει να γίνουν σεβαστές. Εάν αμφισβητηθούν, όλα θα πρέπει να ανοίξουν ξανά», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν και πρόσθεσε ότι «αν οποιαδήποτε χώρα απειληθεί με δασμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μέσα που πρέπει στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν, επειδή αυτός είναι ο σκοπός της. Οπότε ναι, όλα είναι στο τραπέζι».

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αύξηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ στο 25% από αυτήν την εβδομάδα, ερίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.