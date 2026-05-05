Τίμησαν τους νεκρούς στη Marfin: 16 χρόνια μετά, στεφάνια και λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας – ΦΩΤΟ

Σαν σήμερα το 2010 κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης κατά των οικονομικών μέτρων και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, σημειώνεται η τραγωδία της Marfin, ένα έγκλημα το οποίο ακόμα παραμένει ατιμώρητο.

Ενώ η ογκώδης διαμαρτυρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ξεσπούν επεισόδια. Άγνωστοι ρίχνουν μολότοφ σε διάφορα σημεία, ανάμεσα σε αυτά και η τράπεζα Marfin. Τρεις άνθρωποι εγκλωβίζονται στο κατάστημα της Σταδίου, που εργάζονταν, αν και υπήρχαν προειδοποιήσεις αλλά και πληροφορίες ότι θα υπάρξει ένταση.

Ήταν οι: Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Σήμερα Τρίτη, φίλοι και συγγενείς των τριών θυμάτων άφησαν λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί στην οδό Σταδίου για τα θύματα της Marfin.

Στο μνημείο βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου.

Μητσοτάκης για Marfin: «Χρέος μας να μην ξεχάσουμε – Ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας»

«Ήταν 5 Μαΐου του 2010 όταν ο χρόνος πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς της Σταδίου. Αυτούς που στέρησαν, τελικά, τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη. Από τρεις αθώους εργαζόμενους της Marfin, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία», τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επέτειο της τραγωδίας της Marfin.

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά. Αλλά και μέτρο της απόστασης που ευτυχώς έχουμε κατακτήσει από το χάος εκείνων των ημερών» σημειώνει.

«Χρέος μας, τώρα, είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα. Αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και, παρά τις δυσκολίες, να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά» τονίζει ο Πρωθυπουργός.

Ανδρουλάκης για Marfin: Το ελάχιστο που οφείλουμε η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης

«16 χρόνια από την ωμή δολοφονική επίθεση στη Marfin, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό» τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς που συνέβη στις 5 Μαΐου του 2010.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι «σήμερα τιμούμε τη μνήμη της Αγγελικής και του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής και του Επαμεινώνδα. Tρεις συνάνθρωποι μας έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ».

Όπως σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, «η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη Δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία».

Παύλος Μαρινάκης: Δεν ήταν «μια κακιά στιγμή» – Ήταν ένα στυγνό έγκλημα

«Η τραγωδία της Marfin δεν ήταν «μια κακιά στιγμή». Ήταν ένα στυγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε πως «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία «ερμηνεία» για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία».

«Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα. Η δημοκρατία οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους επιλέγουν τη βία και επιχειρούν να τη νομιμοποιήσουν ή ακόμα και σε εκείνους που επενδύουν στο μίσος και την τοξικότητα. Γιατί κάθε λέξη μίσους που αφήνεται χωρίς αντίδραση, βρίσκει χώρο να ριζώσει μέσα στην κοινωνία» καταλήγει.