Άγιος Ιωσήφ: Ξεκινά γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA

Η πολυαναμενόμενη σειρά “Άγιος Ιωσήφ” θα είναι γεμάτη σπουδαίους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη.

Νάντια Ρηγάτου

Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε η σειρά “Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό” στο Mega, μια ακόμα θρησκευτική σειρά έρχεται την επόμενη σεζόν στο μεγάλο κανάλι.

‘Οπως έχει γίνει ήδη γνωστό η σειρά “Άγιος Ιωσήφ” πρόκειται να μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη ζωή και την πορεία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Στον ομώνυμο ρόλο θα δούμε δυο ηθοποιούς.

Τον Άγιο Ιωσήφ σε νεαρή ηλικία θα ενσαρκώσει ο ηθοποιός Τάσος Λέκκας ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία ο Άρης Σερβετάλης.

Η σειρά ξεκινά γυρίσματα σε 10 μέρες.

Πρόκειται για μια μίνι σειρά 10 επεισοδίων που προορίζονται για την πρώτη σεζόν ενώ ήδη γίνονται συζητήσεις για να υπάρξει και δεύτερη σεζόν.

Στις εκπλήξεις της σειράς είναι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης που θα υποδυθεί τον πατέρα του Αγίου Ιωσήφ αλλά και ο Νίκος Γκέλια.

Ο ηθοποιός θα ενσαρκώσει μια σημαντική μορφή της Ορθοδοξίας τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.

Ηθοποιοί και συνεργείο θα πραγματοποιήσουν γυρίσματα εντός και εκτός Αθηνών και όπως όλα δείχνουν το Mega θα ρίξει ένα πολύ δυνατό χαρτί στον ανταγωνισμό.