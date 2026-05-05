Masterchef 10: Τεστ Δημιουργικότητας για μπλε και κόκκινη μπριγάδα

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

MasterChef 10

Στο χθεσινό επεισόδιο “Masterchef 10” η πρώτη δοκιμασία της εβδομάδας είχε αποτέλεσμα το σκορ ισόπαλο. Ωστόσο την καλύτερη προσπάθεια παρουσίασε ο Φίλιπ Βάκος, ο οποίος κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και χάρισε τη νίκη στην Κόκκινη μπριγάδα, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή.

Αντίθετα, η ηττημένη Μπλε μπριγάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις συνέπειες της ήττας, με τον Σαμ Μπεκίρη και τη Wasan Alhashimi να αναδεικνύονται υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Απόψε, Τρίτη 5 Μαΐου, στη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ζητούν από τα μέλη των δύο μπριγάδων να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους, να εμπνευστούν από τα διάφορα αντικείμενα που θα δουν στην κουζίνα του MasterChef 10 και να παρουσιάσουν τις μαγειρικές τους δημιουργίες μέσα σε αυτά, αντί για συμβατικά πιάτα και σκεύη.

Οι δύο αρχηγοί, ο Γιώργος Δημητριάδης για την Κόκκινη μπριγάδα και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου για τη Μπλε, έχουν επιπλέον την επιλογή να εκτυπώσουν ένα αντικείμενο στον 3D εκτυπωτή, που θα έχουν στη διάθεσή τους.

Όποιο αντικείμενο επιλέξουν, μπορούν είτε να το κρατήσουν, είτε να το δώσουν σε κάποιο άλλο μέλος της μπριγάδας τους για να το χρησιμοποιήσει ως σκεύος.

Θα καταφέρει η Μπλε μπριγάδα να πάρει τη νίκη και να οδηγήσει την Κόκκινη μπριγάδα στην επίπονη διαδικασία της ψηφοφορίας;

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Τρίτη 5.5.26:

