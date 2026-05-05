Άγιος έρωτας: Ο Νικόλαος προσπαθεί να κρατήσει τον πατέρα του μακριά από τον Μαρκόπουλο

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ο Τάσος κάνει συμφωνία με τον Βαζούρα για να γλιτώσει από τον Μαρκόπουλο, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Ο Παύλος αιφνιδιάζεται όταν μαθαίνει πως ο Λεωνίδας, ο πατέρας του πατρός Νικολάου, επέστρεψε στη Στέρνα, αλλά γρήγορα καταλαβαίνει πως αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια του.

Την ίδια ώρα, ενώ ο Παύλος ετοιμάζει τα δικά του σχέδια, ο Νικόλαος προσπαθεί να κρατήσει τον Λεωνίδα μακριά από επικίνδυνες αποφάσεις. Στο μεταξύ, η Δώρα και ο Αργύρης έρχονται ξανά κοντά και αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, παρά τις αντιδράσεις της Σμαρώς.

Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Αντρέα το παράτολμο σχέδιό της να παγιδεύσει τους Ιταλούς και τους συνεργούς τους, όμως εκείνος διαφωνεί έντονα και κινείται ύπουλα πίσω από την πλάτη της.

Παράλληλα, η απόπειρα διάρρηξης στο μαγαζί της Θάλειας και ο τραυματισμός του Τάσου προκαλούν αναστάτωση, ενώ η οικειοθελής παράδοση του Βαζούρα γεννά νέα ερωτήματα.

Καθώς ο φόβος για ένα νέο κύμα εγκληματικότητας απλώνεται στην πόλη, ο Παύλος εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να παρουσιαστεί ως σωτήρας της Στέρνας.

Η Χριστίνα προβληματίζει τον Αντρέα 

«Τίποτα δεν έχω ξεχάσει Νικόλα, τίποτα… μ’ αυτά θα πεθάνω»

Ο Μαρκόπουλος ζητά από τον Σωτήρη να «τελειώσει» τον Βαζούρα 

