Μπούγας: Η αντιπολίτευση αναζητά σωσίβιο σωτηρίας στην κυρία Κοβέσι και θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε ανακριτικό γραφείο

Στην Ολομέλεια εισάγεται την Τετάρτη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας». Στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, όπου συζητήθηκε, σήμερα Τρίτη το Πρωτόκολλο, υπέρ δήλωσε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισε το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια, δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Απαντώντας στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που έθεσαν εμφατικά τα ζητήματα του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου που σέβεται τους θεσμούς και δη την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Αυτό προκύπτει, όχι γιατί το ισχυρίζεται η κυβέρνηση αλλά από τις ετήσιες εκθέσεις των Οργανισμών που παρακολουθούν την εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου και κάθε χρόνο οι εκθέσεις τους είναι καλύτερες με τις λιγότερες συστάσεις για την Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Μπούγας.

«Επομένως , θα έπρεπε να είστε προσεκτικότεροι όταν επιτίθεσθε στην κυβέρνηση για έλλειψη σεβασμού στους κανόνες του κράτους δικαίου και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης για να προσθέσει ότι ενώ η ίδια η αντιπολίτευση επιτίθεται και συκοφαντεί και προσβάλλει τους θεσμούς αλλά και τα πρόσωπα που τους υπηρετούν, στη συνέχεια έρχεται προσχηματικά και υποκριτικά να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν σέβεται τους θεσμούς και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. «Βέβαια σανίδα σωτηρίας η κα Κοβέσι, η Ευρωπαία Εισαγγελέας και η ελπίδα δημοσκοπικής ανάκαμψης του συνόλου της αντιπολίτευσης οι εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές, επιχειρώντας να μετατρέψει τη Βουλή σε ένα ανακριτικό γραφείο», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι αυτά δείχνουν «θεσμική ανωριμότητα της αντιπολίτευσης και των κομμάτων που επιχειρούν τέτοιες αντιθεσμικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της δημοκρατίας» επειδή δεν καταφέρνει επαρκώς και αποτελεσματικά να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση σε κανένα άλλο πεδίο της πολιτικής.

Αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου, ο κ. Μπούγας είπε ότι τροποποιείται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την καταστολή της τρομοκρατίας που έχει ήδη κυρωθεί με νόμο από το 1988 και επικαιροποιείται το συμβατικό πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης που ισχύει στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση έρχεται να κάνει αυτό που επιβάλλουν οι συμβατικές της υποχρεώσεις, ενσωματώνει το κείμενο της σύμβασης και το κάνει αυτό χωρίς να υπερβαίνει τις υποχρεώσεις αυτές αλλά με απόλυτο σεβασμό και γνώση στο εθνικό δίκαιο, είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης. Μάλιστα ο κ. Μπούγας αναφέρθηκε στις διατάξεις για την έκδοση προσώπων για να υπογραμμίσει ότι στο σχέδιο νόμου διατυπώνεται με σαφήνεια ότι δεν επιτρέπονται εκδόσεις σε περίπτωση που το πρόσωπο, για το οποίο ζητείται η έκδοση, μπορεί να αντιμετωπίσει θανατική ποινή ή βασανιστήρια ή λόγους προσβολής της προσωπικότητας, παράγοντες δηλαδή, που μειώνουν τις εγγυήσεις ασφάλειας και ορθής ποινικής μεταχείρισης, όπως αυτές προβλέπονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ.

Οι τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων

Στη συζήτηση που προηγήθηκε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης είπε ότι η Βουλή συζητά ένα πολύ σημαντικό Πρωτόκολλο το οποίο τροποποιεί μια εξίσου σημαντική και σημαδιακή σύμβαση, για τον ευρωπαϊκό, και όχι μόνο, χώρο. Ως προς το πολιτικό σκέλος της συζήτησης, βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι η διαδικασία νομοθέτησης αυτού του Πρωτοκόλλου γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 28 του Συντάγματος το οποίο αποτελεί το θεμέλιο, για τη συμμετοχή της χώρας σε διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνεπώς, υπό αυτό το πρίσμα, η εθνική αντιπροσωπεία προχωρά στην κύρωση αυτού του Πρωτοκόλλου. Ως προς το νομικό σκέλος, ο κ. Μαρκογιαννάκης επισήμανε ότι επί της ουσίας, δεν γίνεται προσθήκη κανόνων, επειδή αυτό έχει ήδη συμβεί με διαδοχικά νομοθετήματα και η ίδια η αρχική σύμβαση που χρονολογείται το 1977 έχει ήδη κυρωθεί από την ελληνική Βουλή, με νόμο από το 1988. Οι δε διατάξεις του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας, αυτές καλύπτονται ήδη με τις διατάξεις της Οδηγίας του 2017 που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, με τον Ποινικό Κώδικα του 2019. «Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη ειδικής νομοθέτησης για την ενσωμάτωση στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο, όλων αυτών καθώς το περιεχόμενο τους έχει ήδη ενσωματωθεί», είπε ο εισηγητής της ΝΔ.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και με αφορμή τη συζήτηση σχεδίου νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σταθερά υπονομεύει το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Η βουλευτής κατήγγειλε πρωτοφανή θεσμική διολίσθηση και αναφερόμενη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τόνισε ότι οι πολίτες δεν έμαθαν ποτέ την αλήθεια, «δεν έμαθαν για το παρακράτος που στήθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης». «Είναι μια υπόθεση που κατέληξε να θυμίζει σκοτεινές εποχές και ολοκληρωτικά καθεστώτα», είπε η κα Λιακούλη σχολιάζοντας ότι «η επίκληση της εθνικής ασφάλειας έγινε στα χέρια της κυβέρνησης το φύλλο συκής για να δικαιολογήσει παρακολουθήσεις, όπως του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, πολιτικών αντιπάλων, υπουργών, δημοσιογράφων, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων» για να…σφυρίζει σήμερα αδιάφορα η κυβέρνηση και ενώ ο Άρειος Πάγος αντί να ερευνήσει τα νέα δεδομένα, αποφάσισε να μην κάνει περαιτέρω έρευνα αλλά να κρατήσει την υπόθεση στο αρχείο.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια σοβαρή και πολυεπίπεδη δοκιμασία των θεσμών, μια θεσμική κρίση η οποία δεν μπορεί ούτε να αγνοηθεί ούτε να υποτιμηθεί. «Τα γεγονότα των τελευταίων ετών και ιδίως η διαχείριση κρίσιμων υποθέσεων που άπτονται θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, συνθέτουν μια εικόνα η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία, ως προς την ποιότητα της δημοκρατίας. Πολλοί λένε και ως προς την ύπαρξή της», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παπαηλιού αναφέρθηκε και στην «τεράστια απόσταση μεταξύ της Δικαιοσύνης και των πολιτών οι οποίοι δεν εμπιστεύονται την τρίτη λειτουργία του πολιτεύματος και αμφισβητούν αν και κατά πόσον παρέχεται δικαιοσύνη, με τον τρόπο που αυτή λειτουργεί σήμερα».

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη ανέφερε ότι η συγκεκριμένη κύρωση είναι απόδειξη προσπάθειας συντονισμού μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών, σε συνθήκες ιδιαίτερης πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής. «Γι΄αυτό το φέρνετε τώρα. Και η επίκληση της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, σας επιτρέπει να σφίξετε τα λουριά και να τα σφίξετε, όχι μόνο ως ένταση της καταστολής αλλά και σαν κοινή στάση των κρατών της Ευρώπης απέναντι στους ανταγωνιστές της. Θέλετε να φτιάξετε ένα πιο διευρυμένο και πιο σφιχτό ΝΑΤΟ. Γι΄αυτό προβλέπεται η δυνατότητα υπογραφής, όχι μόνο από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και από τα κράτη παρατηρητές. Αυτό δε μπορεί να το υπογράψει και άλλο κράτος για το οποίο έχει αποφασίσει η επιτροπή υπουργών», είπε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Στα ζητήματα της «κρίσης της Δικαιοσύνης» αναφέρθηκε και ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος. «Βρισκόμαστε πέραν των ορίων της κατάρρευσης της εμπιστοσύνης των πολιτών και υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο οφείλετε να πάρετε θέση. Μιλώ για την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλλα να ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς και κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι αρνείται το προφανές ότι προέκυψαν νέα στοιχεία από τη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. «Να σας πω ένα και μόνο στοιχείο το οποίο δεν γνώριζε ο εισαγγελέας του Αρείου αλλά ούτε και αντεισαγγελέας κ. Ζήσης, όταν έβαλε την υπόθεση στο αρχείο, που προέκυψε μέσα από τη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο; Μιλώ για τη μαρτυρία του κ. Τρίμπαλη ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι γνώριζε από το προηγούμενο βράδυ της εξέτασής του στην εξεταστική επιτροπή, τις ερωτήσεις που θα του απευθύνουν οι συνάδελφοί μου από τη Νέα Δημοκρατία», σχολίασε ο κ. Τζανακόπουλος.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος είπε ότι μόνο κράτος δικαίου δεν υπάρχει γιατί «το 2010, στο κέντρο της Αθήνας μια ειρηνική πορεία και ένα συλλαλητήριο κατέληξε σε μια τραγωδία η οποία προκλήθηκε από τραμπούκους, δολοφόνους, κουκουλοφόρους, οι οποίοι μετέτρεψαν μια ειρηνική πορεία σε εμπόλεμη ζώνη, στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να καούν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα με ένα μωρό στην κοιλιά της. Και κανείς δεν αναφέρθηκε σήμερα σε αυτούς, κανείς δεν αναρωτήθηκε γιατί αυτοί οι δολοφόνοι παραμένουν μέχρι σήμερα ασύλληπτοι».

Η ειδική αγορήτρια της ”Νίκης” Ασπασία Κουρουπάκη σημείωσε ότι το κόμμα της δεν υποτιμά την τρομοκρατική απειλή, δεν παίζει με την προστασία των πολιτών, δεν θεωρεί τη διεθνή δικαστική συνεργασία περιττή αλλά δεν δέχεται και το άλλο κράτος. Δηλαδή να εμφανίζεται κάθε διεθνής κύρωση, ως αυτονόητη, κάθε διεύρυνση εξουσιών ως τεχνική λεπτομέρεια και κάθε επιφύλαξη υπέρ των δικαιωμάτων ως… δήθεν αφέλεια. Είναι άλλο αποτελεσματική δικαιοσύνη και άλλο η αυτόματη διεκπεραίωση, όπως τόνισε, είναι άλλο η διεθνής συνεργασία και άλλο η άκριτη παράδοση.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Έλλη Ρούσσου είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει γιατί 23 χρόνια μετά, έρχεται προς επικύρωση ένα πρόσθετο πρωτόκολλο το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2007. «Δεν κατανοούμε συνεπώς την αναγκαιότητα σήμερα αυτής της κύρωσης αυτού του πρόσθετου πρωτοκόλλου», είπε η βουλευτής και αναρωτήθηκε «αν αυτό γίνεται σήμερα για να νομιμοποιηθούν πολιτικές ενέργειες της Δύσης ή αν ετοιμαζόμαστε για πόλεμο». Σημείωσε κυρίως ότι «αυτές οι αόριστες έννοιες περί τρομοκρατίας, χρησιμοποιούνται κατά κόρον για να αναθεωρηθούν και καταπατηθούν θεμελιώδεις κατακτήσεις της δημοκρατίας, προσωπικής ελευθερίας, προσωπικών δεδομένων, ιδεολογικών πολυμορφιών».