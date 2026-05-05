Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα 16 χρόνια από την τραγωδία στη Marfin: «Άλλο εργαλειοποίηση και άλλο πολιτικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τα θύματα»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Με αφορμή τη συμπλήρωση δεκαέξι χρόνων από την τραγωδία με τους νεκρούς σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στο κέντρο της Αθήνας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνει ότι είναι «άλλο εργαλειοποίηση και άλλο πολιτικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τα θύματα», ενώ υπενθυμίζει, μέσω ανάρτησής της στο facebook, τη συζήτηση στη Βουλή (12/5/2025) της επίκαιρης ερώτησής της για το θέμα, επισημαίνοντας ότι «σήμερα, ένα χρόνο αργότερα, 16 χρόνια από το έγκλημα στη Marfin, δεν έχει αλλάξει τίποτε: Ίδια η ατιμωρησία, ίδια η υποκρισία, ίδια η αλαζονεία».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει ότι «οι άνθρωποι, εργαζόμενοι που δεν τους άφησε η διοίκηση της Τράπεζας να απεργήσουν, έπεσαν θύματα ενός στυγερού εγκλήματος, που στιγμάτισε τη χώρα και την κοινωνία», καθώς και ότι «πάνω στο έγκλημα αυτό χύθηκαν δυστυχώς πολλά κροκοδείλια δάκρυα και παίχτηκαν ανήθικα πολιτικά παιχνίδια εντυπώσεων, αλλά η ατιμωρησία ζει και βασιλεύει, όπως και ο κ. Χρυσοχοΐδης, που κάθε τόσο εξαγγέλλει διαλεύκανση για τους φυσικούς αυτουργούς».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τονίζει: «Δεν θα σταματήσουμε να ζητάμε Δικαιοσύνη για τα θύματα».

Δείτε την ανάρτηση της:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επείγουσα παρέμβαση Παιδιάτρων για την προστασία ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Νέα «Στέγη Γονέων» από τη Ronald McDonald House στο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

ΤτΕ: Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν θετικές παρά τους κινδύνους – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα κέρδη του...

Τουρισμός: Οι κενές θέσεις εργασίας και η αγωνία για τη σεζόν – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα ταξίδια μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να ενισχύουν την υγεία

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
21:06 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Παύλος Πολάκης: Πέντε μήνες φυλάκιση με 3ετή αναστολή – Η αντίδρασή του

Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του Σταμάτη Πουλή του ΚΕΕΛΠΝΟ κρίθηκε από το Εφετείο...
20:12 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Μπούγας: Η αντιπολίτευση αναζητά σωσίβιο σωτηρίας στην κυρία Κοβέσι και θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε ανακριτικό γραφείο

Στην Ολομέλεια εισάγεται την Τετάρτη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση του Πρ...
17:28 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα το 2026 – Το καλοκαίρι στην Αθήνα ο Χέγκσεθ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ...
16:36 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Κώστας Μπακογιάννης: Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατάσταση με τα πατίνια στους δρόμους της Αθήνας

«Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη» χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί με τα πατίνια στους δρόμ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή