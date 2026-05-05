Χανταϊός: Τρεις άνθρωποι απομακρύνονται από το κρουαζιερόπλοιο – Μεταφέρονται για νοσηλεία στην Ολλανδία

Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα βρίσκονται σε διαδικασία απομάκρυνσης και αεροπορικής μεταφοράς στην Ολλανδία για ιατρική περίθαλψη, μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου, από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού και το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

«Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι το πλοίο θα μπορέσει να αναχωρήσει κάποια στιγμή τη νύχτα (της Τρίτης προς την Τετάρτη), αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση», ανέφερε η Αν Λίντστραντ, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε αυτή τη νησιωτική χώρα της Αφρικής.

Μετά την αποβίβαση τους στο λιμάνι της πρωτεύουσας Πράια, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλεύσει στη συνέχεια με προορισμό τα Κανάρια Νησιά ή την Ολλανδία. Οι δύο ασθενείς και η επαφή τους θα μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης και από εκεί θα φύγουν από το νησί με αεροπλάνο. Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών, οι τρεις άνθρωποι θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο ένας από αυτούς είναι Ολλανδός πολίτης.

«Η ευημερία των εμπλεκομένων είναι, φυσικά, η ύψιστη προτεραιότητα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το MV Hondius είχε ξεκινήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες, ανάμεσα τους κι ένας Έλληνας, και 59 μέλη πληρώματος. Από την Κυριακή παραμένει αρόδο στα ανοιχτά της Πράια, καθώς δεν του επιτράπηκε να αγκυροβολήσει.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο, πιθανότατα από χανταϊό, έναν ιό που προκαλεί οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ένα ζευγάρι Ολλανδών πέθανε μετά την επιβίβασή τους στο πλοίο στην Αργεντινή, όπου πιστεύεται ότι είχαν μολυνθεί. Ένας Γερμανός μέλος του πληρώματος πέθανε επίσης, ενώ ένας Βρετανός επιβάτης νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική.

Η ειδικός για λοιμώδη νοσήματα Μαρία Βαν Κέρκοβε επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση των ασθενών είναι επί του παρόντος σταθερή.

«Δύο ασθενείς παραμένουν στο πλοίο και προετοιμάζονται για ιατρική μεταφορά στην Ολλανδία για θεραπεία», δήλωσε η Βαν Κέρκοβε. Πρόσθεσε ότι ένα τρίτο άτομο, το οποίο προηγουμένως είχε εμφανίσει ήπιο πυρετό, είναι πλέον καλά και δεν εμφανίζει πλέον κανένα σύμπτωμα της ασθένειας.

Σύμφωνα με Μαρία Βαν Κέρκοβε, η ισπανική κυβέρνηση συμφώνησε ότι το πλοίο μπορεί να κατευθυνθεί προς τις Κανάριες Νήσους για «πλήρη επιδημιολογική έρευνα, πλήρη απολύμανση του πλοίου και φυσικά για την αξιολόγηση των κινδύνων για τους επιβάτες που βρίσκονται στην πραγματικότητα επί του πλοίου». Οι αρχές εκεί δήλωσαν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί αργότερα σήμερα.

Στους επιβάτες έχει ειπωθεί να παραμείνουν στις καμπίνες τους, με τα αποθέματα τροφίμων και νερού να φέρονται να είναι επαρκή επί του πλοίου. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την απολύμανση του πλοίου.

Η εκκένωση των δύο πιο σοβαρά ασθενών συντονίζεται σε συνεργασία με τις ολλανδικές και τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς και την Oceanwide Expeditions, την εταιρεία πίσω από το πλοίο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Πηγές: nltimes – ΑΠΕ