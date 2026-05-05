Χανταϊός: Οι επιβάτες ενδεχομένως μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο – Τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την Τρίτη ότι η επιδημία χανταϊού (hantavirus) στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου πιθανότατα ξεκίνησε με το πρώτο κρούσμα να έχει μολυνθεί πριν από την επιβίβαση, ενώ αξιολόγησε τον συνολικό κίνδυνο για το κοινό ως χαμηλό. Την ίδια στιγμή, η Ισπανία αρνείται να επιτρέψει τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου, προτού ξεκαθαρίσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΠΟΥ, παρ’ όλο που οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που ήταν άρρωστοι με χανταϊό μάλλον έχουν μολυνθεί εκτός πλοίου, είναι αρκετά πιθανό να υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο εντός του MV Hondius. Τρία άτομα έχουν πεθάνει από την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο ως τώρα και 150 άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένοι σε αυτό, με έναν από τους επιβάτες να είναι Έλληνας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ολλανδικής εταιρείας Oceanwide Expeditions.

Η Μαρία Βαν Κέρκοβε, διευθύντρια του Τμήματος Πρόληψης και Ετοιμότητας Επιδημιών και Πανδημιών του ΠΟΥ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι ο αρχικός ασθενής και η σύζυγός του πιθανότατα μολύνθηκαν εκτός πλοίου.

«Η υπόθεση μας είναι ότι μολύνθηκαν εκτός πλοίου», είπε, επικαλούμενη την περίοδο επώασης του ιού.

Πρόσθεσε ότι διερευνάται η περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ στενών επαφών, η οποία μπορεί να συμβεί σε διάστημα μίας έως έξι εβδομάδων.

Επτά από τους 147 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος έχουν αναφερθεί ως άρρωστοι, συμπεριλαμβανομένων δύο επιβεβαιωμένων και πέντε ύποπτων κρουσμάτων.

«Δυστυχώς, τρεις έχουν πεθάνει», είπε.

Ένας ασθενής νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική και αναρρώνει, ενώ δύο άλλοι παραμένουν στο πλοίο και προετοιμάζονται για ιατρική μεταφορά στην Ολλανδία.

Οι επιβάτες έχουν κληθεί να παραμείνουν στις καμπίνες τους προληπτικά, ενώ λαμβάνονται μέτρα απολύμανσης και άλλα μέτρα δημόσιας υγείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπλέον συμπτωματικά κρούσματα.

Οι ιοί Hantavirus μεταφέρονται από τρωκτικά και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια στους ανθρώπους, αν και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια, είπε, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να προσδιοριστεί η ακριβή προέλευση του ιού, με το σενάριο της προέλευσης από τις Άνδεις να κερδίζει έδαφος.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν βρει στοιχεία για τρωκτικά στο πλοίο, ενώ οι πολλαπλές στάσεις του πλοίου κατά μήκος των αφρικανικών ακτών μπορεί να έχουν εκθέσει τους επιβάτες σε επαφή με άγρια ​​ζωή, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει τις πρόσθετες μολύνσεις.

Ο ΠΟΥ συντονίζεται με τις αρχές στο Πράσινο Ακρωτήριο, την Ολλανδία, τη Νότια Αφρική, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και με τους χειριστές του πλοίου, ενώ οι έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της ιχνηλάτησης επαφών και της αλληλούχισης του ιού, συνεχίζονται.

Το ολλανδικό πλοίο, MV Hondius, βρισκόταν σε μια εβδομαδιαία κρουαζιέρα Polar από την Αργεντινή στην Ανταρκτική.

Ισπανία: Καμία απόφαση ακόμα για την υποδοχή του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό

Η Ισπανία δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θα αποφασίσει σε ποιο λιμάνι θα επιτρέψει τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου με κρούσματα του χανταϊού (hantavirus), προτού αναλυθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

«Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από το πλοίο κατά τη διάρκεια της στάσης του στο Πράσινο Ακρωτήριο, θα αποφασιστεί ποιο λιμάνι προσέγγισης είναι το καταλληλότερο. Μέχρι τότε, το Υπουργείο Υγείας δεν θα λάβει καμία απόφαση, όπως έχουμε ενημερώσει και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», ανέφερε το Υπουργείο Υγείας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιβάτες και πλήρωμα παρέμεναν απομονωμένοι σε κατάσταση αναμονής τη Δευτέρα, σε ένα πλοίο εγκλωβισμένο στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν τον ελλιμενισμό του μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από πιθανή έξαρση του ιού Χάντα.

Η άρνηση του νησιωτικού κράτους να τους επιτρέψει την αποβίβαση ήρθε παρά το γεγονός ότι ο ΠΟΥ δήλωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.

Ανάμεσα στις 23 εθνικότητες που επιβαίνουν στο πλοίο MV Hondius, το οποίο μεταφέρει 149 άτομα, βρίσκονται πολίτες από τη Βρετανία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και πλήρωμα από τις Φιλιππίνες.

Οι επιβαίνοντες βρίσκονται υπό «αυστηρά προληπτικά μέτρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, Oceanwide Expeditions, στα οποία περιλαμβάνονται η απομόνωση, τα πρωτόκολλα υγιεινής και η ιατρική παρακολούθηση.