Χανταϊός: Ο ΠΟΥ υποψιάζεται «μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο» στο κρουαζιερόπλοιο

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν επιβεβαιωθεί δύο κρούσματα χανταϊού και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα μεταξύ των ατόμων που επέβαιναν στο MV Hondius.

Η θεωρία της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο για να εξηγήσει τα κρούσματα hantivirus στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό κερδίζει έδαφος.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Μαρία Βαν Κέρκοβε, διευθύντρια του Τμήματος Πρόληψης και Ετοιμότητας Επιδημιών και Πανδημιών του ΠΟΥ, δήλωσε ότι ο οργανισμός υποψιάζεται «μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο» για να εξηγήσει τα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα και τα πέντε άλλα ύποπτα κρούσματα μεταξύ των ατόμων που επέβαιναν στο MV Hondius.

Τι αναφέρει ο ΠΟΥ στην ανακοίνωσή του

Στις 2 Μαΐου 2026, ο ΠΟΥ έλαβε ειδοποίηση από το Σημείο Επαφής του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εφεξής αναφερόμενο ως Ηνωμένο Βασίλειο) για τους Εθνικούς Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας (2005) (ΔΥΚ) σχετικά με μια συρροή σοβαρών οξέων αναπνευστικών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων και ενός επιβάτη σε κρίσιμη κατάσταση, σε κρουαζιερόπλοιο με ολλανδική σημαία.

Στις 2 Μαΐου 2026, εργαστηριακές εξετάσεις που διεξήχθησαν στη Νότια Αφρική επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από ιό hanta σε έναν ασθενή που είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Στις 3 Μαΐου, αναφέρθηκε ένας ακόμη θάνατος. Άλλα τρία ύποπτα κρούσματα παραμένουν στο πλοίο. Μέχρι τις 4 Μαΐου, έχουν αναφερθεί συνολικά επτά (δύο επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα) κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων.

Το πλοίο αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου 2026 και ακολούθησε ένα δρομολόγιο στον Νότιο Ατλαντικό, με πολλαπλές στάσεις σε απομακρυσμένες και οικολογικά ποικιλόμορφες περιοχές, όπως η ηπειρωτική Ανταρκτική, η Νότια Γεωργία, το Νησί Νάιτινγκεϊλ, το Τριστάν ντα Κούνια, η Αγία Ελένη και το Νησί της Αναλήψεως. Η έκταση της επαφής των επιβατών με την τοπική άγρια ​​ζωή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή πριν από την επιβίβαση στην Ουσουάια παραμένει απροσδιόριστη.

Το πλοίο μεταφέρει συνολικά 147 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 88 επιβατών και 59 μελών πληρώματος. Οι επιβάτες και το πλήρωμα αντιπροσωπεύουν 23 εθνικότητες. Από τις 4 Μαΐου 2026, το πλοίο είναι αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Σύνοψη υποθέσεων:

Περίπτωση 1: Ένας ενήλικας άνδρας εμφάνισε συμπτώματα πυρετού, πονοκεφάλου και ήπιας διάρροιας στις 6 Απριλίου 2026, ενώ βρισκόταν στο πλοίο. Μέχρι τις 11 Απριλίου, το κρούσμα εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια και πέθανε επί του πλοίου την ίδια ημέρα. Δεν πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές εξετάσεις. Η σορός του επιβάτη μεταφέρθηκε από το πλοίο στην Αγία Ελένη (βρετανικό υπερπόντιο έδαφος) στις 24 Απριλίου.

Περίπτωση 2: Μια ενήλικη γυναίκα, η οποία ήταν στενή επαφή του κρούσματος 1, αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου 2026 με γαστρεντερικά συμπτώματα. Στη συνέχεια, η κατάστασή της επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στις 25 Απριλίου. Αργότερα, κατά την άφιξή της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στις 26 Απριλίου, απεβίωσε. Στις 4 Μαΐου, το κρούσμα επιβεβαιώθηκε με PCR και είχε μολυνθεί από τον ιό hantavirus. Έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών των επιβατών της πτήσης.

Οι περιπτώσεις 1 και 2 είχαν ταξιδέψει στη Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής, πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο την 1η Απριλίου 2026.

Περίπτωση 3: Ένας ενήλικας άνδρας παρουσιάστηκε στον γιατρό του πλοίου στις 24 Απριλίου 2026 με εμπύρετη ασθένεια, δύσπνοια και σημάδια πνευμονίας. Στις 26 Απριλίου, η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Μεταφέρθηκε από την Ascension στη Νότια Αφρική στις 27 Απριλίου, όπου νοσηλεύεται επί του παρόντος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε ένα εκτεταμένο πάνελ αναπνευστικών παθογόνων ήταν αρνητικές. Ωστόσο, οι εξετάσεις αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από ιό hantavirus στις 2 Μαΐου 2026. Η ορολογία, η αλληλούχιση και η μεταγονιδιωματική βρίσκονται σε εξέλιξη.

Περίπτωση 4: Μια ενήλικη γυναίκα, με συμπτώματα πνευμονίας, απεβίωσε στις 2 Μαΐου 2026. Η έναρξη των συμπτωμάτων ήταν στις 28 Απριλίου, με πυρετό και γενική αίσθηση αδιαθεσίας.

Τρία ύποπτα κρούσματα ανέφεραν υψηλό πυρετό ή/και γαστρεντερικά συμπτώματα και παραμένουν στο πλοίο. Ιατρικές ομάδες στο Πράσινο Ακρωτήριο αξιολογούν τους ασθενείς και συλλέγουν επιπλέον δείγματα για εξετάσεις.