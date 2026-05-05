Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: Η κυβέρνηση στήνει παγίδα στον εαυτό της – Τι είπε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί σύστασης Εξεταστικής για τις υποκλοπές

Για τις υποκλοπές, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Ο κ. Τσουκαλάς εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι υπάρχει διάχυτη η εντύπωση πως είναι συνυφασμένη με μία σειρά εκτροπών, και αυτό, όπως είπε, «επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Το είδαμε, κατά τη γνώμη μας. με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Τι είπε για τις υποκλοπές

Κληθείς να σχολιάσει ότι η συζήτηση δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις, αλλά για τις παράνομες, και ότι η σύγχυση αυτή δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, είπε: «Για αυτές είχε ανακρίνει το πλημμελειοδικείο, γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο. Προέκυψε όμως μέσα από τη δικαστική διαδικασία ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων σε ΕΥΠ και PREDATOR και γι’ αυτό εμείς λέμε να γίνει εξεταστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε τον κ. Ντίλιαν -που δεν μπορεί να λέει ο πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε, σαν να ζει σε άλλη χώρα- ο οποίος βγαίνει και λέει ότι εγώ πουλάω σε κυβερνήσεις. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου, μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ Ντίλιαν, λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση. Τα αποδεικνύεις ή όχι;»

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι δεν είναι ζήτημα του Εφετείου, γιατί το Εφετείο κρίνει μόνο το ιδιωτικό ζήτημα και διερωτήθηκε: «Για ποιον λόγο να μην γίνει έρευνα; Για ποιον λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση; Εδώ μπορεί να είχαμε παραβίαση εθνικής ασφάλειας. Δεν μας νοιάζει να το μάθουμε αυτό; Τι σήμα δίνουμε στην Τουρκία, αν είναι ξέφραγο αμπέλι η χώρα και όποιος θέλει παρακολουθεί υπουργούς; Πιστεύει κανείς ότι είχαν τέσσερις ιδιώτες χόμπι και ήθελαν για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς;».

«Νομίζω ότι κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα και κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα. Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκή στην ίδια την υπόθεση» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα πει «όχι» στην εξεταστική και θα επικαλεστεί το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, το οποίο αναφέρει πως εάν αίτημα για σύσταση Εξεταστικής εμπίπτει σε θέματα «εξωτερικής πολιτικής» ή «εθνικής άμυνας», τότε απαιτούνται 151 ψήφοι και δεν αρκούν οι 120, απάντησε: «Πρώτα απ’ όλα το άρθρο αυτό το 144 κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Γι’ αυτό είπα ότι είναι μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και γι’ αυτό μπορεί να είναι οι χαρακτηρισμοί μας βαρείς – κι εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρείς – αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να τους επιβεβαιώσει».

«Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση κι όποιος διαβάσει ακριβώς την πρόταση μας για να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, θα καταλάβει ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που λέει η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό. Είναι άλλο πράγμα η εθνική ασφάλεια, με την εξωτερική πολιτική. Είναι ξεκάθαρο και από την πρότασή μας ότι κανονικά δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 144. Αν τη διαβάσει η κυβέρνηση, θα καταλάβει για ποιο λόγο η παγίδα που στήνει, είναι παγίδα που στήνει στον εαυτό της. Για να εκτεθεί ακόμα παραπάνω ανεπανόρθωτα ως μια κυβέρνηση, η οποία είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα» συμπλήρωσε.

Τι είπε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ωράριο εργασίας

Στη συνέχεια, ο κ. Τσουκαλάς ρωτήθηκε εάν το μείγμα της αντιπολίτευσης είναι σωστό ή εάν το ΠΑΣΟΚ δίνει μικρότερη βάση σε αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο τον κόσμο, με βάση και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι κεντρικά θέματα για τους πολίτες παραμένουν η οικονομία και η ακρίβεια.

«Ξέρετε ότι είναι πολυθεματική και δομική η αντιπολίτευσή μας. Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία για το ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Ανοίξαμε ένα διάλογο στον οποίο η κυβέρνηση φάνηκε να είναι βαθιά ανακόλουθη με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη» τόνισε, σημειώνοντας πως για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δέχθηκαν πολύ θετικά μηνύματα από τον κόσμο.

«Είναι πάρα πολύ προσεγμένη η πρότασή μας. Και λέει πού μπορεί να γίνει άμεσα, πού μπορεί να γίνει στο μέλλον, και ότι μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών κινήτρων. Αν δούμε τα νούμερα, η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δουλεύουν 39,8 ώρες δηλωμένα την εβδομάδα, πιο πολλές απ’ ό,τι σε όλη την στην Ευρώπη. 36 ώρες είναι ο μέσος όρος. Και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας της εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας πως αυτό το μοντέλο που προτείνουν εφαρμόστηκε στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στη Μεγάλη Βρετανία.

«Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε, κατά ποσοστό 85%, μετά την πιλοτική εφαρμογή, κατέστη μόνιμο ως μέτρο. Αυτό έχουμε πει ότι αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων και βέβαια αυτό θα μπορεί προφανώς να αναπτύσσεται περαιτέρω, όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο.

Όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας, χαμηλή παραγωγικότητα, φθηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση, έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας, άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, η ευκαιρία που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης, και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας.

Να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαρθρωτικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο μεγάλες κλίμακας επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί, οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας, όπου μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Για τα δάνεια

Σχετικά με το θέμα των δανείων και το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση: «Ήρθε, αλλά αφενός το παρουσίασε η κυβέρνηση ως μία πρωτοβουλία δική της, ενώ είναι μία ευρωπαϊκή οδηγία που τρέχει να προλάβει ασθμαίνοντας για να μην έχουμε κυρώσεις, και δεύτερον παρουσιάστηκε με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ως λύση στο ζήτημα της πολύ μεγάλης αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ χθες τελικά ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα, οι υφιστάμενοι δανειολήπτες των καταναλωτικών δανείων που έχουν φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές οφειλές, δεν έχουν κάποιο όφελος. Θα συνεχίσουν να οφείλουν όσα οφείλουν και τώρα και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια, όπου βέβαια να σταθμίσουμε ότι ακόμη και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα, ενώ 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος».

«Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, θα τις κάνουμε τις επόμενες μέρες πολύ αναλυτικά. Έχουμε πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επεξεργαζόμαστε τη μείωση της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές επικουρικής και χηρείας και πολλά ακόμα που θα δείτε στο άμεσο μέλλον. Και για τη στέγη έχουμε πρόγραμμα» είπε, αναλύοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες.

«Εμείς θεωρούμε ότι μια δημοκρατία, μια ευνομούμενη πολιτεία, μια οικονομία με μέλλον και μια κοινωνία ανθεκτική θέλει και ισχυρούς θεσμούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος και βέβαια μια οικονομία η οποία θα πατάει στα πόδια της» κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ .