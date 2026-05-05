Κεφαλονιά: Συγκλονίζει η κατάθεση της μητέρας της Μυρτούς – «Είπα στον γιατρό να πάρει την καρδιά μου να την δώσει σε εκείνη»

Συγκλονίζουν τα όσα είπε στην κατάθεσή της στις αρχές η μητέρας της Μυρτούς, που έχασε τη ζωή της πριν από τρεις εβδομάδες στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Η μητέρα της 19χρονης αναφέρθηκε στην σχέση εμπιστοσύνης που είχε με την κόρη και περιέγραψε πώς έμαθε ότι η Μυρτώ της άφησε την τελευταία της πνοή το μοιραίο βράδυ της 14ης Απριλίου 2026.

«Η Μυρτούλα μου ήταν ένα παιδί ταπεινό και ευγενικό. Ένα παιδί της εκκλησίας, φιλόζωη, παιδί του σπιτιού. Δεν έβγαινε ιδιαίτερα έξω. Μόνο το σκυλάκι της έβγαζε βόλτα καθημερινά. Δεν έπινε» ανέφερε αρχικά η μητέρας της Μυρτούς. Και πρόσθεσε: «Τον τελευταίο μήνα πέτυχα δύο φορές τη Μυρτώ στο σπίτι, που μιλούσε με βιντεοκλήση με τον… (23χρονο) Μπήκα στο δωμάτιο της να δω με ποιον μιλάει. Φορούσε κουκούλα. Μου έκαναν εντύπωση τα χείλη του και τα μάτια του που ήταν βαμμένα και μου εξήγησε η Μυρτώ ότι είναι αγόρι και ντύνεται γυναίκα. Δεν έδωσα σημασία. Είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στη Μυρτώ. Δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας»

«Ηθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, να τη βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν»

«Εκείνο το βράδυ στις 14-04-2026 πιστεύω ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, να τη βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν. Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία… Μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο τον λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά. Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι έχει συμβεί στο παιδί μου. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι έχει φύγει από τη ζωή» ανέφερε ακόμη.

«Είπα στον γιατρό να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου – Να πάρουν τη καρδιά μου να τη δώσουν σε εκείνη»

«Πριν μου πουν οτιδήποτε, μου έδωσαν ηρεμιστικά χάπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είπα στον γιατρό να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου. Να πάρουν τη δική μου καρδιά να τη δώσουν σε εκείνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έτρεξα αμέσως στο παιδί μου. Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν “δυστυχώς”, αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από τη ζωή» είπε ακόμη στην κατάθεσή της η μητέρα της 19χρονης.