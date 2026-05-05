Δίκη Βαλυράκη: Ερωτήματα από την κατάθεση ιατροδικαστή για τα θανατηφόρα τραύματα – Στις 7 Μαΐου η επόμενη συνεδρίαση

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης

Συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με την κατάθεση ενός εκ των τριών ιατροδικαστών που συμμετείχαν στη νεκροψία – νεκροτομή να ρίχνει φως, αλλά και να διατηρεί ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μάρτυρας περιέγραψε ευρήματα που συνδέουν τον θάνατο με πολλαπλά τραύματα, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίστηκαν ως θανατηφόρα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησής τους.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω το κοντάρι. Βρέθηκε στο νερό με χτυπήματα και για αυτό είδαμε ότι είχε εισροφήσει νερό. Δεν ξέρω αν τα χτυπήματα έγιναν στη στεριά ή στο νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν από συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 9:30.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές φυσικοθεραπευτών για τη διαχείριση του άγχους στις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

ΔΝΤ: Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για το πετρέλαιο

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν σήμερα νωρίτερα και γιατί

Hubble: Αποκάλυψε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια έναν σπειροειδή γαλαξία σε απόσταση 53 εκατ. ετών φωτός

Γιατί η Φυσική AI είναι η πραγματική επανάσταση στη βιομηχανία
περισσότερα
14:20 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Καιρός: Προειδοποίηση για υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρης σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε τους χάρτες

Μετά την… χειμωνιάτικη παρένθεση το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ο καιρός κινείται από χθες...
14:08 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος της ΓΣΕΕ αναδείχθηκε ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την σημερινή συνεδρίαση της δι...
13:50 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Νέος Κόσμος: «Τους κυνήγησαν με καδρόνια και μαχαίρια» – Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για την επίθεση κατά των ανηλίκων

Τον τρόμο έζησαν δύο ανήλικοι, που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από συμμορία 10 ατόμων την περα...
13:32 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ημερίδα για το παιδί στην προσχολική εκπαίδευση από το The Laughing House

Επιστημονική ημερίδα με θέμα την «ασφάλεια και την ψυχική ανθεκτικότητα στην προσχολική ηλικία...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή