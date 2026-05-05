Δίκη Βαλυράκη: Ερωτήματα από την κατάθεση ιατροδικαστή για τα θανατηφόρα τραύματα – Στις 7 Μαΐου η επόμενη συνεδρίαση

Συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με την κατάθεση ενός εκ των τριών ιατροδικαστών που συμμετείχαν στη νεκροψία – νεκροτομή να ρίχνει φως, αλλά και να διατηρεί ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μάρτυρας περιέγραψε ευρήματα που συνδέουν τον θάνατο με πολλαπλά τραύματα, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίστηκαν ως θανατηφόρα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησής τους.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω το κοντάρι. Βρέθηκε στο νερό με χτυπήματα και για αυτό είδαμε ότι είχε εισροφήσει νερό. Δεν ξέρω αν τα χτυπήματα έγιναν στη στεριά ή στο νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν από συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 9:30.