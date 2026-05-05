Μητέρα τριών παιδιών αποκαλύπτει πώς έχασε 63 κιλά: «Άλλαξε η ζωή μου, βρήκα ξανά τον εαυτό μου»

Από τα 120 κιλά, την εξάρτηση από το φαγητό και τη χαμένη αυτοεκτίμηση, μια γυναίκα κατάφερε να υιοθετήσει έναν νέο τρόπο ζωής. Η 37χρονη μητέρα τριών παιδιών έχασε 63 κιλά, άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της και, όπως λέει η ίδια, βρήκε ξανά την χαμένη της αυτοπεποίθηση και απέκτησε δίψα για ζωή.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση μιας 37χρονης μητέρας

Η Natalie Strange φορούσε μέγεθος 22 (UK size 22) στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της και ξόδευε 300€ τον μήνα σε delivery, πριν αποφασίσει να μεταμορφώσει το σώμα και την ψυχολογία της. Η 37χρονη μητέρα τριών παιδιών έχασε 63 κιλά και τώρα δηλώνει πως δέχεται «καταιγισμό» μηνυμάτων θαυμασμού στο διαδίκτυο.

Η γυναίκα κατάφερε να μειώσει το βάρος της με τη βοήθεια ενέσιμων σκευασμάτων αδυνατίσματος. Η Natalie, από το Norwich, περιγράφει το Mounjaro ως τη «σανίδα σωτηρίας» που την βοήθησε να ανακτήσει την αυτοπεποίθηση που πίστευε ότι είχε χασεί για πάντα.

Από τον εθισμό στο φαγητό σε μια νέα ζωή

Ως μητέρα που έμενε στο σπίτι με τρία παιδιά, η Natalie στράφηκε στο φαγητό για παρηγοριά, ξοδεύοντας αρκετά χρήματα μηνιαίως για να ικανοποιήσει τον «εθισμό» της στα takeaways. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το βάρος της να φτάσει τα 120 κιλά και να φοράει το μεγαλύτερο μέγεθος στα γυναικεία ρούχα (UK size 22).

«Είχα χάσει την αυτοεκτίμησή μου και ένιωθα ότι δεν είχα πλέον σκοπό», εξομολογείται. «Μετά τη γέννηση των παιδιών μου, έχασα την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Κάθε μέρα ήταν μονότονη και βαρετή. Έχασα την επαφή με το ποια πραγματικά ήμουν».

Η απώλεια βάρους και οι μεγάλες αλλαγές

Τον Μάρτιο του 2024, αποφάσισε να δοκιμάσει τη θεραπεία απώλειας βάρους. Η επιτυχία ήταν θεαματική: έχασε 63 κιλά και πλέον φοράει νούμερο 10 (small/medium). Παράλληλα, εκείνο το διάστημα η Natalie συνειδητοποίησε ότι η 18χρονη σχέση της με τον σύζυγό της είχε τελειώσει, παρά τις προσπάθειες.

«Πάντα πίστευα ότι ο γάμος είναι για πάντα. Για μένα, το διαζύγιο δεν ήταν επιλογή», λέει. «Ένιωθα ότι απέτυχα και φοβόμουν μήπως καταστρέψω τις ζωές των παιδιών μου. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν η απόφαση που πήρα ήταν βιαστηκή, αλλά όταν περνάμε χρόνο μαζί, συνειδητοποιώ ότι έπραξα σωστά».

Μετά την απώλεια 63 κιλών, όλα άλλαξαν – «Βρήκα ξανά τον εαυτό μου»

Η Natalie επέστρεψε στον κόσμο των γνωριμιών (dating) και οι αντιδράσεις ήταν απρόσμενες. Στην αρχή πίστευε ότι κανείς δεν θα ενδιαφερόταν για μια ανύπαντρη μητέρα τριών παιδιών. Όμως, έμεινε έκπληκτη από τις αντιδράσεις: «Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, πλημμύρισα με μηνύματα από άνδρες που ήθελαν να μου μιλήσουν. Ήταν μια τεράστια τόνωση για τον εγωισμό μου».

«Βρήκα ξανά τον εαυτό μου και τη δίψα για περιπέτεια. Οι ενέσεις αδυνατίσματος άλλαξαν τη ζωή μου. Δεν θα είχα ποτέ την αυτοπεποίθηση και το θάρρος να σταθώ στα πόδια μου χωρίς αυτές. Τώρα, ο κόσμος μου φαίνεται πιο ευγενικός και ζω τη ζωή που κάποτε ονειρευόμουν – ελεύθερη και ευτυχισμένη».

Προσοχή: Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή σας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον διαιτολόγο σας.