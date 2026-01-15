«Έχασα 23 κιλά καταναλώνοντας αυτές τις πλούσιες σε πρωτεΐνη τροφές» – Γυναίκα αποκαλύπτει το μυστικό για καλλίγραμμη σιλουέτα

Σύνοψη από το

  • Η fitness influencer Alexis Herod μοιράστηκε το μυστικό της για απώλεια 23 κιλών, τονίζοντας ότι «η πρωτεΐνη είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική δίαιτα».
  • Η πρωτεΐνη χτίζει μύες, ενισχύει το ανοσοποιητικό και προσφέρει αίσθημα κορεσμού, με την Alexis να προτείνει αυγά, κοτόπουλο και σολομό ως βασικές πηγές.
  • Στη στρατηγική της περιλαμβάνεται η προσθήκη φρούτων και λαχανικών σε κάθε γεύμα για κορεσμό με λιγότερες θερμίδες, καθώς και η χρήση πρωτεϊνικών smoothies για γρήγορη πρόσληψη πρωτεΐνης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μπορεί το διαδίκτυο να είναι γεμάτο με συμβουλές αδυνατίσματος, όμως μία fitness influencer αποδεικνύει ότι το “κλειδί” για πραγματικά αποτελέσματα είναι η πρωτεΐνη. Με βάση την προσωπική της εμπειρία, η γυναίκα μοιράστηκε τις τροφές που “ξεκλείδωσαν” τον μεταβολισμό της και την βοήθησαν να χάσει 23 κιλά, χωρίς στερήσεις.

Γυναίκα έχασε 55 κιλά και βελτίωσε την ψυχολογία της τηρώντας έναν κανόνα – «Το κλειδί της επιτυχίας ήταν η ευκολία»

Γυναίκα μοιράζεται τις τροφές που την βοήθησαν να χάσει 23 κιλά

Η fitness influencer Alexis Herod κατάφερε να μεταμορφώσει το σώμα της χάνοντας 23 κιλά και πλέον μοιράζεται τα μυστικά της με τους ακολούθους της στα social media. Τα «κόλπα» για την απώλεια βάρους βρίσκονται παντού, αλλά το μήνυμα της γυναίκας είναι πλέον σαφές: η πρωτεΐνη είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική δίαιτα. Η πρωτεΐνη χτίζει μύες, ενισχύει το ανοσοποιητικό και, το κυριότερο, προσφέρει αίσθημα κορεσμού που διαρκεί.

«Φάτε αυτά για έναν μήνα και μην εκπλαγείτε όταν η μέση σας αρχίσει να γίνεται πιο αδύνατη», δήλωσε η Alexis. Σύμφωνα με την ίδια, οι πλούσιες σε πρωτεΐνη τροφές που συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, χωρίς στερήσεις, είναι οι εξής:

Γυναίκα έχασε 37 κιλά σε 1 χρόνο αφαιρώντας ένα πράγμα από την διατροφή της – «Ανακάλυψα τι με κρατούσε πίσω»
  • Αυγά: Ο σύμμαχος κατά του τσιμπολογήματος
  • Κοτόπουλο και σολομός: Άπαχη πρωτεΐνη και καλά λιπαρά
  • Φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα
  • Smoothies πρωτεΐνης

Αυγά: Ο σύμμαχος κατά του τσιμπολογήματος

Τα αυγά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας της Alexis. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και πανεύκολα στην προετοιμασία, αποτελώντας το ιδανικό σνακ για όσους αναζητούν κάτι χορταστικό το πρωί ή κάνουν “επιδρομές” στο ψυγείο πριν το δείπνο. «Σας κρατούν χορτάτους για ώρες, οπότε τρώτε λιγότερα σνακ αργότερα», εξηγεί η γυναίκα.

Κοτόπουλο και σολομός: Άπαχη πρωτεΐνη και καλά λιπαρά

Η Alexis επιλέγει πηγές πρωτεΐνης που έχουν διπλό όφελος για τον οργανισμό.

  • Κοτόπουλο: Βοηθά στο χτίσιμο των μυών και στην απώλεια λίπους.
  • Σολομός: Προσφέρει την απαραίτητη πρωτεΐνη μαζί με πολύτιμα ωμέγα λιπαρά οξέα, υποστηρίζοντας την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα

Η στρατηγική της βασίζεται στο High Volume Eating (φαγητά με μεγάλο όγκο και λίγες θερμίδες). Η συμβουλή της fitness influencer: «Προσθέστε φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. Έτσι θα τρώτε μεγαλύτερες ποσότητες, θα προσλαμβάνετε λιγότερες θερμίδες και δεν θα νιώθετε ποτέ ότι στερείστε».

Smoothies πρωτεΐνης

Για όσους δεν έχουν χρόνο για περίπλοκη προετοιμασία γευμάτων, τα πρωτεϊνικά smoothies είναι μια καλή λύση. «Είναι γρήγορα και εύκολα. Λαμβάνετε πάνω από 20 γραμμάρια πρωτεΐνης σε δευτερόλεπτα. Αυτό ακριβώς κάνουν τα fitness girls και βλέπουν τη μέση τους να λεπταίνει», αναφέρει η Alexis.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexis Herod (@lexieherod)

12:00 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

