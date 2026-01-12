Γυναίκα έχασε 55 κιλά και βελτίωσε την ψυχολογία της τηρώντας έναν κανόνα – «Το κλειδί της επιτυχίας ήταν η ευκολία»

Μια γυναίκα πάλευε για πολλά χρόνια με το βάρος της. Το έντονο άγχος την οδηγούσε σε κρίσεις υπερφαγίας, φτάνοντας στο σημείο να ζυγίζει 137 κιλά και να αποφεύγει κάθε κοινωνική επαφή. Όμως, μια δύσκολη στιγμή σε μια πτήση για διακοπές αποτέλεσε την αφύπνιση που χρειαζόταν. Σήμερα, έχοντας χάσει 55 ολόκληρα κιλά, η 28χρονη αποκαλύπτει πως το μυστικό της επιτυχίας της δεν ήταν μια μαγική λύση, αλλά ένας κανόνας που βασιζόταν στην απλότητα και τις βιώσιμες αλλαγές.

Ο κανόνας που βοήθησε την γυναίκα να χάσει 55 κιλά

Η Daisie Jenson κατάφερε να χάσει πάνω από το 40% του σωματικού της βάρους. Σήμερα, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: αποφύγετε τις δίαιτες-εξπρές και εστιάστε σε βιώσιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής σας.

Ο βασικός κανόνας που την βοήθησε να χάσει βάρος είναι το θερμιδικό έλλειμμα (δηλαδή να καταναλώνει λιγότερες θερμίδες από όσες δαπανά ο οργανισμός της), μέσω ενός δομημένου και εύκολου προγράμματος. Αντί να υπολογίζει μόνη της τις θερμίδες (κάτι που την δυσκόλευε στο παρελθόν), ακολούθησε ένα πρόγραμμα με έτοιμα υποκατάστατα γευμάτων (μπάρες, smoothies, shakes). Έτσι, γλύτωσε το άγχος της προετοιμασίας και της απόφασης για το τι θα φάει.

Η αύξηση του βάρους της λόγω άγχους

Η 28χρονη, με καταγωγή από το Κεντ της Αγγλίας, πάλευε πάντα με τα κιλά της. Όμως, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2019 και 2023, βίωσε μια περίοδο έντονου άγχους που την οδήγησε στην κατανάλωση φαγητού για συναισθηματικούς λόγους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αποτέλεσμα να πάρει 32 επιπλέον κιλά. Έτσι, έφτασε να ζυγίζει 137 κιλά, με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) 44, κατατάσσοντας τον εαυτό της στην κατηγορία της παχυσαρκίας.

«Υπέφερα από τόσο έντονο άγχος που κλειδωνόμουν στο σπίτι. Δεν ήθελα να πάω πουθενά, φοβόμουν ότι αν με δει κάποιος γνωστός, θα παρατηρούσε πόσο βάρος είχα πάρει», εξομολογείται η ίδια.

Η γυναίκα ακολουθούσε έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής, καταναλώνοντας καθημερινά έτοιμο φαγητό από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, ενώ τα Σαββατοκύριακα το takeaway αποτελούσε σχεδόν κάθε της γεύμα. Παράλληλα, εξομολογείται ότι «έτρωγε κρυφά», καταναλώνοντας μέσα σε μια εβδομάδα πολλαπλές συσκευασίες μπισκότων και οικογενειακά πακέτα πατατάκια.

«Κάθε φορά που πήγαινα στον γιατρό, ακόμα και για κάτι απλό όπως μια αμυγδαλίτιδα, όλα κατέληγαν στο βάρος μου – αυτό ήταν πραγματικά εκνευριστικό».

Το σημείο καμπής και η απόφαση για την μεγάλη αλλαγή

Το σημείο καμπής ήρθε το καλοκαίρι του 2023, όταν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης για την Τενερίφη συνειδητοποίησε ότι δυσκολευόταν να κουμπώσει τη ζώνη του καθίσματος. Εκείνη τη στιγμή «κάτι άλλαξε» μέσα της. Λίγο αργότερα, ο προσωπικός της γιατρός την προειδοποίησε ότι διέτρεχε άμεσο κίνδυνο για καρδιακή προσβολή λόγω του βάρους της.

Τον επόμενο μήνα, ξεκίνησε το πλάνο διατροφής “The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan”, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα απώλειας βάρους που προσφέρει ατομική υποστήριξη από ειδικούς. Με την καθοδήγηση του συμβούλου της, ξεκίνησε καταναλώνοντας τέσσερα πλήρη διατροφικά προϊόντα αντικατάστασης γευμάτων την ημέρα — όπως μπάρες, smoothies και shakes.

Τηρώντας αυστηρά μια διατροφή με θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή καταναλώνοντας λιγότερες θερμίδες από όσες δαπανούσε ο οργανισμός της για τις καθημερινές λειτουργίες και δραστηριότητες, κατάφερε να χάσει βάρος και να βελτιώσει την ψυχολογία της.

«Στην αρχή ανησυχούσα, αν σκεφτεί κανείς ότι κατανάλωνα άπειρες θερμίδες καθημερινά. Η πτώση στις 800 θερμίδες ήταν δύσκολη στην αρχή, αλλά συνήθισα», λέει η Daisie. Το κλειδί της επιτυχίας της ήταν η ευκολία. «Όλα ήταν έτοιμα προς κατανάλωση, οπότε δεν χρειαζόταν να σκέφτομαι συνέχεια τι θα φάω. Ήταν τόσο βολικό – σε άλλες δίαιτες έβρισκα τον υπολογισμό των θερμίδων πολύ δύσκολο».

Η Daisie περιόρισε σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ, επιλέγοντας περιστασιακά κάποιο ποτό και αποφεύγοντας ποτά με υψηλές θερμίδες, όπως το κρασί και η μπύρα. Μετά από πέντε εβδομάδες, έχασε πάνω από 6 κιλά και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτή περιλάμβανε τρία προϊόντα υποκατάστασης γεύματος μαζί με ένα βραδινό γεύμα χαμηλών θερμίδων με πρωτεΐνη και λαχανικά. Για ευκολία, το βραδινό της ήταν συνήθως μια σαλάτα ή ένα έτοιμο γεύμα ελεγχόμενων θερμίδων.

Μετά από μερικούς μήνες, έχανε κατά μέσο όρο 6 κιλά τον μήνα. Για να ενισχύσει την προσπάθειά της, έπινε τέσσερα λίτρα νερό την ημέρα και ξεκίνησε προπονήσεις με προσωπικό γυμναστή (personal training). Σήμερα ζυγίζει 82 κιλά και ο Δείκτης Μάζας Σώματός της (BMI) έχει πέσει στο 26.

Μια νέα ζωή χωρίς «δίαιτες της μόδας»

Μετά την απώλεια βάρους, η Daisie έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της. Έχοντας δοκιμάσει στο παρελθόν πολλές «δίαιτες της μόδας» χωρίς αποτέλεσμα, τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων συνηθειών: «Είχα δοκιμάσει τα πάντα, αλλά πάντα κατέληγα να τα παρατάω. Για τη νέα χρονιά, είναι σημαντικό να εστιάσετε σε αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορείτε να τηρήσετε μακροπρόθεσμα».

Τι προτείνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) για ασφαλή απώλεια βάρους

Σύμφωνα με το NHS, δεν υπάρχει ένας κανόνας που να ισχύει για όλους. Ωστόσο, για ασφαλή και βιώσιμη απώλεια βάρους (0,5 έως 1 κιλό την εβδομάδα), προτείνεται:

Μείωση της ημερήσιας πρόσληψης κατά περίπου 600 θερμίδες.

Για τους περισσότερους άνδρες, το όριο είναι οι 1.900 θερμίδες.

Για τις περισσότερες γυναίκες, το όριο είναι οι 1.400 θερμίδες.

Τα οφέλη στην υγεία και την ψυχολογία της

Μετά την απώλεια βάρους, η Daisie δηλώνει πως πλέον «απολαμβάνει τα ψώνια», αφού για χρόνια οι επιλογές της ήταν περιορισμένες λόγω μεγέθους. Η ίδια πιστεύει ότι η ψυχική της υγεία έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως και η γενικότερη στάση της απέναντι στη ζωή.

«Πολλοί μου λένε ότι εκπέμπω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Το άγχος μου έχει μειωθεί και το μυαλό μου είναι πιο ήρεμο. Πριν πονούσε η μέση μου στο περπάτημα, ενώ τώρα ο πόνος εξαφανίστηκε. Επίσης, οι γιατροί μου είπαν ότι έχω πλέον μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνω παιδιά, παρά το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) από το οποίο υποφέρω», εξηγεί η ίδια.

Η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά: «Από μια δουλειά γραφείου 9-5, τώρα ταξιδεύω σε όλη τη χώρα εκπαιδεύοντας έως και 50 άτομα τη φορά. Οι αλλαγές στη ζωή μου είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ καν να τις απαριθμήσω!»

Η βράβευση και το μήνυμα για το μέλλον

Τον Νοέμβριο του 2025, η Daisie κέρδισε το βραβείο «Transformation of the Year» στα βραβεία του The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan. «Ήταν μια πολύ συγκινητική μέρα που θα θυμάμαι για πάντα», δήλωσε.

Η Daisie είναι σίγουρη ότι θα διατηρήσει σταθερό το νέο της βάρος. Η συμβουλή της σε όσους θέλουν να κάνουν μια αλλαγή είναι απλή: «Πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας και να καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για μια προσωρινή αλλαγή. Είναι σημαντικό να προχωράτε σταδιακά μέρα με τη μέρα και να μην ανησυχείτε για το πόσο καιρό θα πάρει η απώλεια βάρους. Μερικές φορές είναι καλύτερο να μην βιάζεστε, αλλά να απολαμβάνετε το γεγονός ότι νιώθετε καλύτερα στη νέα σας ζωή. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ».