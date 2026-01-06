Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται μια υγιεινή συνταγή για πίτσα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης – «Ετοιμάζεται σε λιγότερο από 15 λεπτά»

Λαχταράτε πίτσα αλλά φοβάστε μήπως καταστρέψετε τη δίαιτά σας; Μια γυναίκα που κατάφερε να χάσει 40 κιλά δημιούργησε την τέλεια λύση: μια υγιεινή πίτσα που προσφέρει 25 γραμμάρια πρωτεΐνης με λιγότερες από 350 θερμίδες. Μπορείτε να την απολαύσετε χωρίς τύψεις και να παραμείνετε συνεπείς στο πρόγραμμά σας για απώλεια βάρους.

Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται μια υγιεινή συνταγή για πίτσα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης

Η fitness influencer Vanshika Khurana (γνωστή ως Fit.Khurana στο Instagram), η οποία έχασε 40 κιλά και κατάφερε να αναστρέψει τα συμπτώματα του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS), εξηγεί: «Όταν ζύγιζα 100 κιλά, η πίτσα ήταν το “comfort food” μου. Μετά την απώλεια βάρους, αποφάσισα να φτιάξω μια εκδοχή που να μπορώ να τρώω καθημερινά χωρίς ενοχές. Ετοιμάζεται σε λιγότερο από 15 λεπτά και μπορείτε να έχετε το μείγμα έτοιμο από πριν».

Η συνταγή της Vanshika για υγιεινή πίτσα

Υλικά

Για τη βάση:

1 φλιτζάνι κίτρινη φάβα (moong dal), μουλιασμένη

2 πράσινες πιπεριές τσίλι

2 σκελίδες σκόρδο

Αλάτι

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο σπανάκι (προαιρετικά)

Μπαχαρικά: 1 κ.γ. μαυροσούσαμο (kalaunji), 1 κ.σ. ρίγανη, 1 κ.σ. μείγμα βοτάνων, ½ κ.γ. πιπέρι

Για την επικάλυψη:

90γρ. τυρί πανίρ (paneer) με χαμηλά λιπαρά ή ελαφρύ λευκό τυρί

½ κύβο τυρί (κίτρινο light)

Λαχανικά της επιλογής σας

2 κ.σ. σάλτσα πίτσας (κατά προτίμηση σπιτική)

Φύλλα βασιλικού

Οδηγίες

Χτυπήστε στο μπλέντερ τη μουλιασμένη φάβα με τα τσίλι, το σκόρδο, το αλάτι και λίγο νερό μέχρι να γίνει ένας λείος χυλός. Προσθέστε το ψιλοκομμένο σπανάκι και τα μπαχαρικά στον χυλό και ανακατέψτε καλά. Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι και ρίξτε μια δόση από το μείγμα, απλώνοντάς το ώστε να είναι ελαφρώς πιο παχύ από μια κανονική κρέπα. Μόλις ψηθεί ελαφρώς η κάτω πλευρά, πασπαλίστε ομοιόμορφα το θρυμματισμένο τυρί (πανίρ) από πάνω και πιέστε το ελαφρά με μια σπάτουλα για να κολλήσει στον χυλό. Αναποδογυρίστε και ψήστε για 3-4 λεπτά μέχρι η πλευρά με το τυρί να πάρει χρυσό χρώμα. Απλώστε τη σάλτσα πίτσας πάνω στην ψημένη βάση και προσθέστε τα λαχανικά, τον βασιλικό και το τυρί. Καλύψτε το τηγάνι με ένα καπάκι και σιγοψήστε σε χαμηλή φωτιά για 8-10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να λιώσει το τυρί. Σερβίρετέ την ζεστή και απολαύστε μια πίτσα που είναι ταυτόχρονα χορταστική, θρεπτική και απόλυτα φιλική προς τους στόχους σας για απώλεια βάρους.