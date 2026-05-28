«Γέφυρα ζωής» από την ΕΛ.ΑΣ.: Πλήρωμα και μοτοσικλετιστής άνοιξαν δρόμο για να φτάσει εγκαίρως παιδί στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

Η ΕΛΑΣ κλήθηκε για να συνδράμει γονείς που μετέφεραν στο νοσοκομείο για το παιδί τους, το οποίο είχε παρουσιάσει οξύ πόνο, και ανταποκρίθηκε στο έπακρο στον ρόλο της.

Οι γονείς του παιδιού μέσω του enikos.gr, θέλησαν να ευχαριστήσουν δημόσια την Ελληνική Αστυνομία.

Η συνδρομή της, όπως ανέφεραν, ήταν εκπληκτική. Ένα περιπολικό και μία μοτοσικλέτα άνοιξαν τον δρόμο στην παραλιακή και δη σε ώρα αιχμής ώστε να φτάσει εγκαίρως το παιδί στο νοσοκομείο, ενώ παρουσίαζε οξύ πόνο σε κοιλιά και έντερο.

Οι αστυνομικοί βοήθησαν στο έπακρο και με υψηλό αίσθημα ευθύνης να φτάσει γρήγορα η οικογένεια στο νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου γιατροί και νοσοκόμοι “έπεσαν” επάνω στο κορίτσι.

Το χαμόγελο της μικρής επέστρεψε και είναι πλέον καλά.

«Η Εμμανουέλα μας, παρά τον οξύ πόνο, μας είπε μην τυχόν και δεν ευχαριστήσετε τους καλούς αυτούς ανθρώπους», ανέφερε στο enikos.gr, o πατέρας του κοριτσιού.

