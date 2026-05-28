Γιώργος Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας, ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, που αφορά στο drone, που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Εκεί είχε, επίσης, συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Παγιδευμένα» στην οθόνη 3 στα 4 παιδιά κάνουν doomscrolling

Απώλεια βάρους: Η διατροφή που αδυνατίζει και προστατεύει από παθήσεις στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μελέτη

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,91%, στα 439,47 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ρομποτική φώκια θα βοηθά ασθενείς σε κλινικές ψυχικής υγείας

Το Google Health είναι εδώ, αλλά πολλοί θέλουν πίσω την εφαρμογή του Fitbit
περισσότερα
18:41 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Θεώνη Κουφονικολάκου για την «ΕΛ.Α.Σ.»: «Ο Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα με ιστορικό βάθος» – Τι είπε για Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη

Η Κουφονικολάκου Θεώνη, μετά την επίσημη πια παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των ...
17:39 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Μύκονος συνεχίζει να αναδεικνύει ευκαιρίες για σύμπραξη ΗΠΑ-Ελλάδας»

«Η Μύκονος συνεχίζει να αναδεικνύει τη δυναμική του ελληνικού τουριστικού τομέα και τις πολυάρ...
16:57 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Το μήνυμα Τασούλα και Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις απειλές της Τουρκίας: «Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα»

Με κεντρικό πυρήνα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ετοιμότητα της Αθήνας, έλαβε χώρα η τοπ...
16:38 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Πανελλήνιες 2026: «Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας» – Το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά προς τους υποψηφίους

Μια φωτογραφία του από τα εφηβικά χρόνια στα σχολικά θρανία, ανέσυρε ο περιφερειάρχης Αττικής ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν