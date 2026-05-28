Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Αρχές την επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένων

Ως τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι ελβετικές αρχές την επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, από την οποία τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον φερόμενο δράστη, έναν 31χρονο άνδρα με διπλή ελβετική και τουρκική υπηκοότητα. Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί τοπική ώρα.

Police say a 31-year-old man stabbed/attacked passersby at train station in Winterthur, Switzerland, injuring 4 people, some seriously. Witnesses reported him shouting “Allahu Akbar” as people, including a kindergarten class, fled in all directions. https://t.co/fipxbOahZg pic.twitter.com/WpolTJEVVQ — GeoTechWar (@geotechwar) May 28, 2026

«Μια ποταπή τρομοκρατική ενέργεια»

Ο διευθυντής ασφαλείας του καντονιού της Ζυρίχης, Μάριο Φερ, χαρακτήρισε την επίθεση «μια ποταπή τρομοκρατική ενέργεια».

«Πιστεύω ότι η αστυνομία διαχειρίστηκε πολύ καλά την κατάσταση και κατάφερε να αποτρέψει κάτι ακόμη χειρότερο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος εξήρε επίσης μια δασκάλα που στάθηκε μπροστά από τους μαθητές της για να τους προστατεύσει μέχρι να συλληφθεί ο δράστης.

«Υπήρξαν πολλοί γενναίοι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η εκπαιδευτικός «συμπεριφέρθηκε υποδειγματικά».

Ο ύποπτος είχε απασχολήσει τις Αρχές για προπαγάνδα του ISIS

Ο διοικητής της αστυνομίας της Ζυρίχης, Μάριους Βάιερμαν, δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε αναφερθεί ήδη από το 2015 για διάδοση προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

«Το κίνητρο αυτής της πράξης πρέπει να αναζητηθεί στον χώρο της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού», ανέφερε.

Η ελβετική εφημερίδα Blick υποστήριξε ότι εξασφάλισε βίντεο στο οποίο φαίνεται άνδρας να βγαίνει τρέχοντας από τον σταθμό της Βίντερτουρ φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ». Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα το υλικό.

Τρεις τραυματίες – Ο ένας υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στο πόδι, ένας δεύτερος στον λαιμό και ένας τρίτος στον μηρό.

Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο τρίτος τραυματίας χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.