Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Αρχές την επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένων

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί απομακρύνουν την κορδέλα ασφαλείας μετά τη σύλληψη του 31χρονου άνδρα που επιτέθηκε σε τρεις ανθρώπους με αιχμηρό όπλο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βίντερτουρ. Φωτογραφία: Claudio Thoma / KEYSTONE / dpa
Ως τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι ελβετικές αρχές την επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, από την οποία τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον φερόμενο δράστη, έναν 31χρονο άνδρα με διπλή ελβετική και τουρκική υπηκοότητα. Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί τοπική ώρα.

«Μια ποταπή τρομοκρατική ενέργεια»

Ο διευθυντής ασφαλείας του καντονιού της Ζυρίχης, Μάριο Φερ, χαρακτήρισε την επίθεση «μια ποταπή τρομοκρατική ενέργεια».

«Πιστεύω ότι η αστυνομία διαχειρίστηκε πολύ καλά την κατάσταση και κατάφερε να αποτρέψει κάτι ακόμη χειρότερο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος εξήρε επίσης μια δασκάλα που στάθηκε μπροστά από τους μαθητές της για να τους προστατεύσει μέχρι να συλληφθεί ο δράστης.

«Υπήρξαν πολλοί γενναίοι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η εκπαιδευτικός «συμπεριφέρθηκε υποδειγματικά».

Ο ύποπτος είχε απασχολήσει τις Αρχές για προπαγάνδα του ISIS

Ο διοικητής της αστυνομίας της Ζυρίχης, Μάριους Βάιερμαν, δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε αναφερθεί ήδη από το 2015 για διάδοση προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

«Το κίνητρο αυτής της πράξης πρέπει να αναζητηθεί στον χώρο της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού», ανέφερε.

Η ελβετική εφημερίδα Blick υποστήριξε ότι εξασφάλισε βίντεο στο οποίο φαίνεται άνδρας να βγαίνει τρέχοντας από τον σταθμό της Βίντερτουρ φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ». Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα το υλικό.

Τρεις τραυματίες – Ο ένας υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στο πόδι, ένας δεύτερος στον λαιμό και ένας τρίτος στον μηρό.

Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο τρίτος τραυματίας χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

