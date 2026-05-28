Η Ρωσία κλιμακώνει τις πιέσεις στην Αρμενία – Περιορίζει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων μετά τις απειλές για φυσικό αέριο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Scott Warman/Unsplash
Φωτογραφία: Scott Warman/Unsplash
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι από το Σάββατο 30 Μαΐου θα περιορίσει τις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων από την Αρμενία, σε μια νέα κίνηση πίεσης προς το Γερεβάν εν μέσω της προσέγγισής του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ρωσία προς Αρμενία: Απειλεί να κόψει το φυσικό αέριο αν συνεχίσει την προσέγγιση με την ΕΕ

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία Rosselkhoznadzor, οι περιορισμοί αφορούν μεταξύ άλλων ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, χόρτα και φράουλες.

Η Μόσχα επικαλείται «φυτοϋγειονομικούς κινδύνους»

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι η απόφαση ελήφθη λόγω αυξημένων παραβιάσεων στις εισαγωγές αρμενικών αγροτικών προϊόντων και για λόγους «φυτοϋγειονομικής ασφάλειας», αναφέρει η Ukrainska Pravda.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί 181 περιπτώσεις παραβιάσεων, ενώ γίνεται λόγος για παρουσία οργανισμών καραντίνας σε θερμοκήπια της Αρμενίας.

Η Μόσχα υποστηρίζει επίσης ότι μεγάλες ποσότητες προϊόντων αποστέλλονται από προμηθευτές «άγνωστης ιδιοκτησίας», οι οποίοι αποφεύγουν τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να διαμορφωθεί «κατάλληλος μηχανισμός» για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εξαγωγών.

Κλιμάκωση της πίεσης προς το Γερεβάν

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας προς την Αρμενία σχετικά με πιθανή απώλεια προνομιακών τιμών στο ρωσικό φυσικό αέριο, εάν το Γερεβάν απομακρυνθεί από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

Στις αρχές Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Γερεβάν η πρώτη σύνοδος κορυφής Αρμενίας–ΕΕ, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να κατηγορεί τη Δύση ότι προσπαθεί να εντάξει την Αρμενία σε «αντιρωσική τροχιά».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε επίσης προειδοποιήσει την Αρμενία με «ουκρανικό σενάριο», ενώ στις 7 Ιουνίου αναμένονται κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Σε περίπτωση νέας νίκης του Νικόλ Πασινιάν, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η πολιτική προσέγγισης της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Παγιδευμένα» στην οθόνη 3 στα 4 παιδιά κάνουν doomscrolling

Απώλεια βάρους: Η διατροφή που αδυνατίζει και προστατεύει από παθήσεις στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μελέτη

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,91%, στα 439,47 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ρομποτική φώκια θα βοηθά ασθενείς σε κλινικές ψυχικής υγείας

Το Google Health είναι εδώ, αλλά πολλοί θέλουν πίσω την εφαρμογή του Fitbit
περισσότερα
17:52 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

«Χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις διεργασίες της COP31»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) ανακοίνωσε ότι έθεσε επισήμως προς την Τουρκία το ζήτημα του α...
17:33 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Le Petit Journal: «Σημαντική η ανανεωμένη έκκληση της UNESCO για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα»

Σε δημοσίευμα της υπό τον τίτλο «Η UNESCO επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του...
17:23 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα 60ήμερο μ...
16:18 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κομισιόν: Επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στην Temu για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Πρόστιμο ύψους 200 εκατ. ευρώ επέβαλε η Koμισιόν στην εταιρεία Temu για παραβίαση του νόμου αν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν