Η Ρωσία κλιμακώνει τις πιέσεις στην Αρμενία – Περιορίζει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων μετά τις απειλές για φυσικό αέριο

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι από το Σάββατο 30 Μαΐου θα περιορίσει τις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων από την Αρμενία, σε μια νέα κίνηση πίεσης προς το Γερεβάν εν μέσω της προσέγγισής του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία Rosselkhoznadzor, οι περιορισμοί αφορούν μεταξύ άλλων ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, χόρτα και φράουλες.

Η Μόσχα επικαλείται «φυτοϋγειονομικούς κινδύνους»

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι η απόφαση ελήφθη λόγω αυξημένων παραβιάσεων στις εισαγωγές αρμενικών αγροτικών προϊόντων και για λόγους «φυτοϋγειονομικής ασφάλειας», αναφέρει η Ukrainska Pravda.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί 181 περιπτώσεις παραβιάσεων, ενώ γίνεται λόγος για παρουσία οργανισμών καραντίνας σε θερμοκήπια της Αρμενίας.

Η Μόσχα υποστηρίζει επίσης ότι μεγάλες ποσότητες προϊόντων αποστέλλονται από προμηθευτές «άγνωστης ιδιοκτησίας», οι οποίοι αποφεύγουν τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να διαμορφωθεί «κατάλληλος μηχανισμός» για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εξαγωγών.

Κλιμάκωση της πίεσης προς το Γερεβάν

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας προς την Αρμενία σχετικά με πιθανή απώλεια προνομιακών τιμών στο ρωσικό φυσικό αέριο, εάν το Γερεβάν απομακρυνθεί από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

Στις αρχές Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Γερεβάν η πρώτη σύνοδος κορυφής Αρμενίας–ΕΕ, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να κατηγορεί τη Δύση ότι προσπαθεί να εντάξει την Αρμενία σε «αντιρωσική τροχιά».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε επίσης προειδοποιήσει την Αρμενία με «ουκρανικό σενάριο», ενώ στις 7 Ιουνίου αναμένονται κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Σε περίπτωση νέας νίκης του Νικόλ Πασινιάν, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η πολιτική προσέγγισης της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.