Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που ενημέρωνε μέσω Viber για τα «μπλόκα» της Τροχαίας – Σχεδόν 4.000 μέλη αριθμεί η ομάδα

Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026 στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, μία 26χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία η οποία περιλαμβάνει ακόμη έναν 35χρονο ημεδαπό.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, προέκυψε, ότι οι ανωτέρω, διαχειρίζονταν ομάδα – κοινότητα σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων (Viber).

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η ανωτέρω κοινότητα δημιουργήθηκε την 18.9.2025, αριθμεί περί τα 3926 μέλη και είχε σκοπό τη μαζική πληροφόρηση των μελών της σχετικά με τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, ιδίως από τα κλιμάκια των Υπηρεσιών της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την Επικράτεια και κυρίως στην Κορινθία, υπονομεύοντας το αποτέλεσμα των αστυνομικών ελέγχων.

Στην κατοχή της συλληφθείσας, βρέθηκε και κατασχέθηκε μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, στην οποία λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της εν λόγω κοινότητας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί αρμοδίως.