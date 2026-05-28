Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις σχέσεις του με τον Αντόνιο Γκουτέρες – «Τελειώσαμε με αυτόν»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή των σχέσεων με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, καταγγέλλοντας έτσι την απόφαση –που ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί– να προστεθεί το Ισραήλ στη “μαύρη λίστα” που συνδέεται με τη διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

“Τελειώσαμε με αυτόν τον γενικό γραμματέα”, δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ. Η ισραηλινή αποστολή διευκρίνισε ότι αυτό σημαίνει το “πάγωμα” των σχέσεών του με το γραφείο του γενικού γραμματέα έως τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες την 31η Δεκεμβρίου 2026.

“Η απόφαση να συμπεριληφθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα και να μας κατηγορήσει ότι χρησιμοποιούμε τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου είναι σκανδαλώδης”, δήλωσε ο πρέσβης, κατηγορώντας τον γενικό γραμματέα ότι βάζει στο ίδιο επίπεδο τη Χαμάς και το Ισραήλ.

Ο Ντάνι Ντάνον αναφέρεται σε έκθεση του γενικού γραμματέα για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με τις συγκρούσεις, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη αλλά παρουσιάζεται πάντα στις ενδιαφερόμενες πλευρές-κράτη πριν από τη δημοσίευσή της.

Τον περασμένο Αύγουστο, η ετήσια έκθεση είχε προειδοποιήσει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να προστεθεί στην λίστα των υπόπτων ή υπευθύνων για διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, λίστα στην οποία ήδη περιλαμβάνεται η Χαμάς.

O OHE είχε επικαλεστεί τότε “αξιόπιστες πληροφορίες” για σεξουαλική βία που διαπράχθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας κατά των Παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές ή άλλα κέντρα κράτησης, τονίζοντας την άρνηση για την πρόσβαση των επιθεωρητών του ΟΗΕ.

“Καλέσαμε τους εκπροσώπους του ΟΗΕ να έρθουν στο Ισραήλ να εξετάσουν αυτές τις γελοίες κατηγορίες, επέλεξαν να μην έρθουν, επέλεξαν να συνεχίσουν με την εκστρατεία κατά του Ισραήλ”, δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον.

Οι σχέσεις μεταξύ του ΟΗΕ και του Ισραήλ –κράτους που ιδρύθηκε με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών που ψηφίστηκε το 1947– είναι δύσκολες και βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από την 7η Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία της πρωτοφανούς επίθεσης της παλαιστινιακής Χαμάς, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν κυρίως τον γενικό γραμματέα και άλλους αξιωματούχους του ΟΗΕ ότι επέκριναν αυστηρά τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα. Ο Αντόνιο Γκουτερες είχε κηρυχθεί “ανεπιθύμητο πρόσωπο” στο Ισραήλ το 2024.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νόσος των λεγεωνάριων: Εκρηκτική αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα -Τι πρέπει να προσέχετε

Εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά»

Κόκκινα δάνεια: Τι ζητεί το ΔΝΤ από την Ελλάδα

Ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 30 Μαΐου 2026

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Ρομποτική φώκια θα βοηθά ασθενείς σε κλινικές ψυχικής υγείας
περισσότερα
20:04 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Λευκός Οίκος: Επιβεβαίωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το Axios σύμφωνα με τις οποίες...
17:52 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

«Χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις διεργασίες της COP31»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) ανακοίνωσε ότι έθεσε επισήμως προς την Τουρκία το ζήτημα του α...
17:33 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Le Petit Journal: «Σημαντική η ανανεωμένη έκκληση της UNESCO για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα»

Σε δημοσίευμα της υπό τον τίτλο «Η UNESCO επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του...
17:23 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα 60ήμερο μ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν