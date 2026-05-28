Κρήτη: 294 αφίξεις παράτυπων μεταναστών μέσα σε μία ημέρα – Νέα διάσωση 60 ατόμων ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Στους 294 ανήλθε ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν σήμερα, Πέμπτη (28/5), στην Κρήτη.

Σύμφωνα με της ΕΡΤ , το απόγευμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ακόμη 60 άτομα από σκάφος της δύναμης Frontex, τα οποία επέβαιναν σε λέμβο, 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δυτικό άνεμο 4 μποφόρ και συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρονται αυτή την ώρα στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου.

Πρόκειται για την έκτη λέμβο που φτάνει σήμερα στην Κρήτη, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη πίεση που δέχεται η περιοχή από μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα.





