Βορίζια: Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 43χρονος θείος για τους εκβιασμούς, τους ξυλοδαρμούς και τις καταπατήσεις στο Αμάρι

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Βορίζια
Στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος από τα Βορίζια, πατέρας 9 παιδιών, καθώς βαρύνεται με όσα έχουν καταγγελθεί από ιδιοκτήτες αγροτικών περιουσιών στην περιοχή του Αμαρίου. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια σοβαρή υπόθεση, έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο ανιψιοί του, 39 και 44 ετών, επίσης αγροτοκτηνοτρόφοι από τα Βορίζια.

Σε βάρος των τριών υπάρχουν επιβαρυντικές καταθέσεις με κατοίκους να καταγγέλλουν καθεστώς ανομίας και τρόμου με αφετηρία την εκμετάλλευση της γης και τις εκτεταμένες αγροζημιές.

Ο 43χρονος ήταν να απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή, όμως λόγω αδιαθεσίας, χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όταν πια απολογήθηκε το Σάββατο, υπήρξε διαφωνία της ανακρίτριας με την εισαγγελέα Ρεθύμνου και έτσι η υπόθεση παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, το οποίο και σήμερα Πέμπτη εξέδωσε απόφαση υπέρ της προσωρινής κράτησης του 43χρονου, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Τις ημέρες που μεσολάβησαν από το Σάββατο βρέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο ίδιος αρνήθηκε με σθένος τις αποδιδόμενες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καταπατήσει περιουσίες αλλά τις εκμεταλλεύεται βάσει συγκεκριμένων μισθωτηρίων.

Τι αναφέρουν οι καταθέσεις

Πάντως, οι καταθέσεις περίπου 40 παθόντων περιγράφουν ένα σύστημα εκφοβισμού μέσω του οποίου ιδιοκτήτες εξαναγκάζονταν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Αναφέρονται εμπρησμοί, καταστροφές καλλιεργειών και απειλές ως αντίποινα.

Σημειώνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2024 ιδιοκτήτες περιουσιών στην περιοχή του Αμαρίου είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με μηνυτήρια αναφορά που είχαν υποβάλλει στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, την οποία κοινοποιούσαν στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης αλλά και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η μηνυτήρια αναφορά, στην οποία είχε αναφερθεί το Cretalive.gr τον Σεπτέμβριο του 2024, με αφορμή τον ξεσηκωμό κατοίκων διαφόρων περιοχών της Κρήτης για τις τεράστιες ζημιές στις περιουσίες τους από τα ανεπιτήρητα κοπάδια, στρέφονταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα Βορίζια, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Της μηνυτήριας αναφοράς είχε προηγηθεί έγγραφη καταγγελία την οποία συνυπέγραφαν 100 συγχωριανοί και κοντοχωριανοί των πέντε που κατέθεσαν την μηνυτήρια αναφορά. Από τότε έκαναν λόγο για την “εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ανομίας, φόβου και αυθαιρεσίας στην ευρύτερη περιοχή.

