Ρέθυμνο: Διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του «θείου» που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών σε Βορίζια και Αμάρι

Σε διαφωνία κατέληξε η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα Ρεθύμνου ως προς την έκβαση της απολογίας του 43χρονου που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια και Αμάρι.

Ο 43χρονος θείος επρόκειτο να απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου, μαζί με τους δύο ανιψιούς του, 44 και 39 ετών, με τους οποίους συγκατηγορείται για απειλές, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς εναντίον πολιτών στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου.

Ωστόσο, λίγο πριν από την απολογία του αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή του είχε πραγματοποιηθεί έξω από καρδιοχειρουργικό κέντρο στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα. Οι δύο του ανιψιοί προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σήμερα η απολογία του πραγματοποιήθηκε εντός του νοσοκομείου Ρεθύμνου και διήρκησε πάνω από 5 ώρες, με ανακριτή και εισαγγελέα όμως να διαφωνούν ως προς την προφυλάκισή του. Ως εκ τούτου, την απόφαση καλείται να πάρει το δικαστικό συμβούλιο Ρεθύμνου μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, ο 43χρονος θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε ότι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση των εκβιασμών αλλά ότι έχει υπογράψει νόμιμα μισθωτήρια με τους ιδιοκτήτες της γης από την οποία λαμβάνει τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Προφυλακιστέα τα δύο ανίψια του

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο ανίψια του που αντιμετωπίζουν όμοιες κατηγορίες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα έως την εκδίκαση της υπόθεσης, μετά την πολύωρη απολογία τους ενώπιον Ακριτικών και Εισαγγελικών λειτουργών στα Δικαστήρια Ρεθύμνου.

Τι υποστηρίζουν θύματα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται όχι μόνο να καταπατούσαν αγροτεμάχια με τα κοπάδια τους, αλλά και να προκαλούσαν ζημιές, προκειμένου να εκβιάσουν τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων.

Ένα από τα θύματα που έχει μιλήσει στον ΑΝΤ1, περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε η οικογένειά του. «400 κτήματα και κάτι παραπάνω. Το κόψανε με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, το οποίο το καταστρέψανε. Κλωτσάγανε κιόλας δεξιά. Τα άρβυλα φαίνονταν κάτω, οι πατουχιές, τα πάντα. Έτυχε να ορίζουμε πάρα πολλή περιουσία, πάνω από 200 στρέμματα, εγώ και τα παιδιά μου, κι ήμασταν στόχος, διότι, αν υποκύπταμε εμείς, καταλαβαίνετε. Περάσαμε πέντε χρόνια μαρτυρικά, κι εγώ και η οικογένειά μου κι οι άλλοι σαράντα», είπε.

Εκτός από τους βασικούς καταγγέλλοντες, άλλα 20 άτομα έχουν καταθέσει ότι υπέστησαν οικονομική ζημία από 1.000 έως 80.000 ευρώ από τους συλληφθέντες και ζητούν την ποινική δίωξή τους.

Η δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται η δικογραφία είναι παλαιότερα. «Οι πράξεις που μας αποδίδονται αφορούν περιστατικά του 2021, του 2022 και του 2023, άρα παλαιότερα περιστατικά. Λείπει, λοιπόν, το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων», είπε.

Είχαν κατηγορηθεί ξανά τα δύο αδέλφια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια (ο 44χρονος και ο 39χρονος) έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα. Ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματική βλάβη αστυνομικού, απειλή και εξύβριση αστυνομικού, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο αδελφός του έχει κατηγορηθεί για απειλή, εξύβριση, φθορές με πυροβολισμούς, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και κλοπή.