«Global Sumud Flotilla»: «Μας έδερναν καθημερινά, δεν μας έδιναν νερό» – Σοβαρές καταγγελίες μελών της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στον Στολίσκο για τη Γάζα

Σοβαρές καταγγελίες για ξυλοδαρμούς μέχρι και σεξουαλική κακοποίηση έκαναν τα μέλη του «Στολίσκου για τη Γάζα» επιστρέφοντας στις πατρίδες τους. Οι ακτιβιστές αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την κράτησή τους στις ισραηλινές φυλακές. Είχαν συλληφθεί σε διεθνή ύδατα και ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ισραήλ από την πλευρά του λέει ότι οι καταγγελίες των ακτιβιστών στερούνται τεκμηριωμένης βάσης.

Μέλη της ελληνικής αποστολής επιστρέφοντας στην Αθήνα, περιέγραψαν σκηνές βίας, ξυλοδαρμούς και στέρηση πρόσβασης σε βασικά αγαθά.

Όπως αναφέρει στην κάμερα της ΕΡΤ μέλος της ελληνικής αποστολής, «μας έδερναν καθημερινά. Οτιδήποτε αυτονόητο και να ζητούσες η μόνη απάντηση ήταν το ξύλο, το να είσαι συνέχεια σκυμμένος και γονατιστός και να μη σου δίνουν νερό».

Η μητέρα του τραυματία ακτιβιστή, Εμμανουέλα Κουρούσι είπε ότι ο γιος της είναι τραυματισμένος… Παιδιά φεύγουν με ασθενοφόρα και πάνε στο νοσοκομείο».

Ακτιβίστρια από τη Γαλλία κατήγγειλε μέχρι και σεξουαλική κακοποίηση.

Αρνείται τις καταγγελίες η Ισραηλινή Σωφρονιστική Υπηρεσία

Η Ισραηλινή Σωφρονιστική Υπηρεσία αρνείται από την πλευρά της τις καταγγελίες των ακτιβιστών περί κακοποίησης, χαρακτηρίζοντάς τις ψευδείς και παντελώς στερούμενες πραγματικής βάσης.

Γερμανία και Ισπανία επιβεβαιώνουν ότι μέλη των αποστολών τους είναι τραυματισμένα.

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ μετά το βίντεο με τους ακτιβιστές του «Στολίσκου για τη Γάζα»

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας με τον Ισραηλινό υπουργό να φέρεται ταπεινωτικά στους ακτιβιστές.

Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια», ανακοίνωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Χ, καταγγέλλοντας «απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».

«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ», πρόσθεσε ο ίδιος.