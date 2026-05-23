Βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος της SpaceX εκρήγνυται και μετατρέπεται σε τεράστια πύρινη σφαίρα στον Ινδικό Ωκεανό

Βίντεο καταγράφει τη δραματική στιγμή που ο πύραυλος Starship της SpaceX του Ίλον Μασκ εκρήγνυται και μετατρέπεται σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα κατά την πρόσπτωσή του στον Ινδικό Ωκεανό.

Το οπτικό υλικό δείχνει τον πύραυλο να πέφτει στη θάλασσα όπως είχε προγραμματιστεί, προτού τυλιχθεί στις φλόγες. Ένα τεράστιο πύρινο σύννεφο σε σχήμα μανιταριού υψώνεται στη συνέχεια στον ουρανό.

Ο Ίλον Μασκ το χαρακτήρισε «επική» προσθαλάσσωση, καθώς έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα της SpaceX. «Βάλατε γκολ για την ανθρωπότητα», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος.

Η καθυστέρηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πτήσης

Η SpaceX εκτόξευσε την Παρασκευή το Starship V3 –τον μεγαλύτερο και ισχυρότερο πύραυλό της μέχρι σήμερα– για μια δοκιμαστική πτήση. Απογειώθηκε από το νότιο άκρο του Τέξας, κοντά στο Μπράουνσβιλ, αφού η εκτόξευση είχε καθυστερήσει κατά μία ημέρα λόγω δυσλειτουργίας ενός υδραυλικού πείρου.

Το Starship V3 έχει σχεδιαστεί για να εκτοξεύει περισσότερους δορυφόρους και στοχεύει να μεταφέρει μελλοντικές αποστολές της NASA στη σελήνη. Το διαστημικό σκάφος μετέφερε 20 εικονικούς δορυφόρους Starlink, τους οποίους απελευθέρωσε στα μισά της πτήσης του.

Η απογείωση ήταν τελικά επιτυχής, αλλά δεν λειτούργησαν όλοι οι κινητήρες καθώς το σκάφος επιχειρούσε μια ελεγχόμενη επιστροφή.

Επιτυχία παρά την ολοκληρωτική καταστροφή

Το Starship στοχεύει να γίνει ο πρώτος πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμος πύραυλος – ωστόσο τίποτα δεν διασώθηκε από αυτή την τελευταία δοκιμαστική πτήση μετά τη δραματική έκρηξη. Ήταν η 12η δοκιμαστική πτήση του πυραύλου του Μασκ – παρά την πύρινη κατάληξη, η SpaceX δήλωσε ότι η δοκιμαστική πτήση του σκάφους πέτυχε τους κύριους στόχους της.

Πέρυσι, εκρήξεις στον αέρα έβρεξαν συντρίμμια πάνω από τον Ατλαντικό μετά από διαδοχικές εκτοξεύσεις του Starship. Μία δοκιμαστική πτήση της SpaceX έθεσε σε κίνδυνο αρκετά γεμάτα επιβατικά αεροσκάφη, όταν εξερράγη λιγότερο από δέκα λεπτά μετά την εκτόξευσή της. Η έβδομη δοκιμαστική πτήση του Starship του Μασκ έθεσε επιβατικά αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από την Καραϊβική σε «σοβαρό κίνδυνο», σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Έγγραφα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) αποκάλυψαν επίσης ότι η έκρηξη του Starship έθεσε τρεις επιβατικές πτήσεις σε σοβαρό κίνδυνο εκείνο το βράδυ του Ιανουαρίου. Τα απειλούμενα αεροπλάνα περιλάμβαναν ένα αεροσκάφος της JetBlue με προορισμό το Σαν Χουάν. Μεταξύ τους, τα τρία αεροπλάνα είχαν συνολικά 450 επιβαίνοντες Το πλήρωμα της πτήσης της JetBlue ενημερώθηκε ότι το ταξίδι του θα γινόταν «με δική του ευθύνη».

Οι κίνδυνοι περιλάμβαναν διάσπαρτα συντρίμμια από την έκρηξη στον ουρανό της Καραϊβικής. Ο πιλότος της JetBlue έπρεπε να πάρει μια απόφαση της στιγμής: να πετάξει μέσα από τα συντρίμμια του πυραύλου ή να ρισκάρει να ξεμείνει από καύσιμα πάνω από έναν ωκεανό. Τα αεροπλάνα αναγκάστηκαν να εισέλθουν σε μια προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, καθώς «οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έκαναν αγώνα δρόμου για να οδηγήσουν τα αεροπλάνα σε ασφαλές σημείο», ανέφερε η Wall Street Journal.

Μια πτήση της Iberia Airlines και ένα ιδιωτικό τζετ βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοιο δίλημμα. Και τα τρία αεροπλάνα κατάφεραν να προσγειωθούν με ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καυσίμων.