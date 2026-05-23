Κίνα: «Σοβαρές παραβάσεις της εταιρείας» δείχνει η έρευνα για την τραγωδία με τους 82 νεκρούς ανθρακωρύχους

Το Πεκίνο αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω τον απολογισμό της έκρηξης που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο της χώρας, κάνοντας λόγο για 82 νεκρούς από 90 που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως, ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, η μεταλλευτική εταιρεία ευθύνεται για «σοβαρές παραβάσεις», μετέδωσαν κρατικά Μέσα Ενημέρωσης.

A gas explosion at a coal mine in Shanxi Province, China killed at least 82 people and left 2 missing on Friday evening. Of the 247 workers underground at the time, 128 were hospitalized. Company executives have been detained. President Xi Jinping ordered an investigation… pic.twitter.com/HFvfWr6UHy — Clash Report (@clashreport) May 23, 2026

Συνολικά 247 ανθρακωρύχοι βρίσκονταν κάτω από τη γη στο Λουσενγιού, όταν σημειώθηκε η έκρηξη χθες (22/5/2026) Παρασκευή, το βράδυ.



«Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 82 ανθρώπους. Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων και οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα. Τουλάχιστον 128 άλλοι τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται», δήλωσε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ο Τσεν Σιανγκγιάνγκ, δήμαρχος της πόλης Τσανγκζί της επαρχίας Σανσί όπου βρίσκεται το ανθρακωρυχείο, σε απόσταση 500 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης και υγείας έχουν αναπτύξει 755 μέλη τους στον τόπο του δυστυχήματος.

At least 90 people were killed in a gas explosion at a coal mine in China’s northern province of Shanxi, in the country’s deadliest mining accident since at least 2009 https://t.co/xMauuiA0jk pic.twitter.com/JIe4gamHTw — Reuters (@Reuters) May 23, 2026



Οι κινεζικές Αρχές ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα (23/5/2026) λίγο νωρίτερα, ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται για τη φονική έκρηξη στο ανθρακωρυχείο κάνουν λόγο για «σοβαρές παραβάσεις» που έχει διαπράξει η μεταλλευτική εταιρεία, σύμφωνα πάντα με τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης.

The death toll from a gas explosion at a mine in northern China’s Shanxi province has risen to 90, while nine people remain missing. Chinese President Xi Jinping has urged authorities to “spare no effort” in continuing search-and-rescue operations. Al Jazeera’s @Katmyu reports. pic.twitter.com/Lf6PZE3OVj — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 23, 2026

«Προκαταρκτικές αξιολογήσεις δείχνουν ότι η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το ανθρακωρυχείο είναι ένοχη για σοβαρές παραβάσεις του νόμου», δήλωσαν αξιωματούχοι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε από το CCTV.