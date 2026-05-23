Νέες δηλώσεις Τραμπ: Πλησιάζουμε σε συμφωνία με το Ιράν – Θα υπογράψω μόνο αν πάρουμε όλα όσα θέλουμε

Νέες δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος είπε στο CBS News ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν «πλησιάζουν πολύ περισσότερο» στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις ανέφεραν στο CBS News ότι η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει μια διαδικασία για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το «ξεπάγωμα» ορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί σε ξένες τράπεζες, καθώς και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Τραμπ αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι «κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερη». «Δεν μπορώ να το πω σε εσάς προτού το πω σε εκείνους, σωστά;» δήλωσε ο κ. Τραμπ στο CBS.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όντως πιστεύει πως η τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι «δεν θα συζητούσα καν γι’ αυτό» σε αντίθετη περίπτωση. Ο κ. Τραμπ πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα οδηγούσε επίσης στο να «διευθετηθεί ικανοποιητικά» το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.

«Θα υπογράψω μια συμφωνία μόνο αν πάρουμε όλα όσα θέλουμε», δήλωσε.

Πηγές ανέφεραν στο CBS ότι ο κ. Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει τις προτάσεις και δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Οι πηγές σημείωσαν ότι συμβουλεύεται συμβούλους και συνομιλεί με ξένους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων ηγετών από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου.

Μπαράζ τηλεφωνικών επαφών από τον Τραμπ

Τρεις πηγές δήλωσαν στο CBS News ότι ο κ. Τραμπ είναι προγραμματισμένο να μιλήσει τηλεφωνικά με ηγέτες των χωρών του Κόλπου και άλλων κρατών το απόγευμα του Σαββάτου. Η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμματισμένη για να συζητηθούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την κατάσταση. Ένας περιφερειακός αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο ότι ορισμένοι από τους ηγέτες δεν γνωρίζουν προς ποια επιλογή κλίνει ο κ. Τραμπ.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, «θα έχουμε μια κατάσταση όπου καμία χώρα δεν θα έχει πληγεί ποτέ τόσο σκληρά όσο πρόκειται να πληγούν εκείνοι».

Ο κ. Τραμπ έχει απειλήσει και στο παρελθόν το Ιράν, δηλώνοντας πριν από την έναρξη της εκεχειρίας που ξεκίνησε τον Απρίλιο ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» χωρίς μια συμφωνία, και προειδοποιώντας πρόσφατα τη χώρα ότι «το Ρολόι Χτυπάει».

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι «ίσως υπάρξουν νέα αργότερα σήμερα» σχετικά με το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, έχει γίνει κάποια πρόοδος, ακόμη και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γίνεται κάποια δουλειά», δήλωσε ο Ρούμπιο, πριν από ένα επίσημο δείπνο στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί της Ινδίας. «Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να πούμε, αλλά αυτό το ζήτημα πρέπει να λυθεί, όπως είπε ο πρόεδρος, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».