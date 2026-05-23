Γερμανία: Mετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ – Δεκάδες τραυματίες

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

David Young/dpa
Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας το πρωί του Σαββάτου 23/5.

Είκοσι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα που ενεπλάκησαν δύο τραμ στο Ντίσελντορφ, πέντε εκ των οποίων σοβαρά. Ωστόσο, δεν βρίσκεται σε κατάσταση που να κινδυνεύει η ζωή του,  δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ακόμη 28 άτομα υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και έλαβαν περίθαλψη στον τόπο του ατυχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

σύγκρουση τραμ γερμανία
Ατύχημα στο Rheinbahn στο κέντρο της πόλης: 28 άτομα τραυματίστηκαν, μερικοί σοβαρά, στο τροχαίο.

Πώς έγινε το ατύχημα με τα τραμ

Τα δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, στη γωνία των οδών Berliner Allee και Graf-Adolf-Straße. Πρόκειται για μία πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης. Οι περισσότεροι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα τραμ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Τα τραμ εκτρέπονται επί του παρόντος σε ευρεία κλίμακα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Rheinbahn. Οι γραμμές του μετρό (U-Bahn) δεν έχουν επηρεαστεί.

Για την πυροσβεστική, η επιχείρηση έχει ήδη ολοκληρωθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

