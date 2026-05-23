Μάριος Οικονόμου: Πώς έγινε το τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε βαριά ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ – Εικόνες από το σημείο

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

τροχαίο - Μάριος Οικονόμου
Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο, κατά το οποίο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου.

Οι εικόνες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα, epiruspost, είναι ενδεικτικές της σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και το αυτοκίνητο 63χρονου έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ.

Στο πλευρό του πρώην παίκτη της και της οικογένειάς του η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μέσα από ενημέρωσή της, ήταν αυτή που δημοσιοποίησε τα στοιχεία του τραυματία δηλώνοντας στο πλευρό του άλλοτε παίκτη της, αλλά και στην οικογένειά του.

Ο Μάριος Οικονόμου σταμάτησε το ποδόσφαιρο πριν από δύο χρόνια με τελευταίο σταθμό στη μεγάλη του καριέρα τον Παναιτωλικό.

Γέννημα θρέμμα του ΠΑΣ Γιάννινα έκανε διεθνή καριέρα καθώς αγωνίστηκε σε μεγάλες ομάδες στη Δανία και την Ιταλία ενώ υπήρξε και μέλος  της Εθνικής Ελλάδος.

