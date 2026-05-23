Τουρκία: Η στιγμή που φορτηγό γκρεμίζει πεζογέφυρα – Συγκλονιστικό βίντεο

Σοβαρό ατύχημα με κατάρρευση πεζογέφυρας σημειώθηκε στην Άγκυρα, στην Τουρκία, όταν φορτηγό προσέκρουσε πάνω της με ανασηκωμένη την καρότσα. Όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του στον δρόμο χωρίς να αντιληφθεί το ύψος του οχήματος, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στην πεζογέφυρα και να την ισοπεδώσει.

Η ξαφνική πτώση της γέφυρας έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τους πεζούς και τα οχήματα που κινούνταν στο σημείο. Από το συμβάν τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τρία άτομα, τα οποία και διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως συνεργεία του δήμου της Άγκυρας και δυνάμεις της τροχαίας για να αποκλείσουν την περιοχή και να απομακρύνουν από τον δρόμο από τα συντρίμμια. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στην πεζογέφυρα, ενώ εξετάζεται η σταστικότητα και σε άλλες γέφυρες της περιοχής για την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων.

Δείτε τα βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας

 

