Ασράφ Χακίμι: Αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό 24χρονης ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν – Άλλαξε την κατάθεσή του ο Εμπαπέ

Άννα Δόλλαρη

Διεθνή Νέα

Ο Ασράφ Χακίμι
Ο ποδοσφαιριτής ισχυρίζεται ΄τοι η κοπέλα δεν έδειξε καμία άρνηση
Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει την περιπέτειά του με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι, επιχειρεί να δώσει οριστικό τέλος στην εξωαγωνιστική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται από το 2023.

Εμφανίστηκε σήμερα (Σάββατο, 23/5) στο δικαστήριο των Βερσαλλιών, στα περίχωρα του Παρισιού, προκειμένου να ζητήσει την αρχειοθέτηση (απαλλαγή) της κατηγορίας για βιασμό που εκκρεμεί εις βάρος του από το 2023. Μάλιστα, προσκόμισε επιστολή υπογεγραμμένη από τον Κιλιάν Εμπαπέ προς υποστήριξη της υπεράσπισης του πρώην συμπαίκτη του.

Πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση αναφέρουν ότι πρόκειται για επιστολή του Εμπαπέ, στην οποία ο ίδιος διαφοροποιεί την κατάθεση που είχε δώσει στους ανακριτές στις 14 Απριλίου 2023.

 


Τότε, ο Γάλλος επιθετικός και προσωπικός φίλος του Χακίμι είχε δηλώσει ότι ο Μαροκινός του είχε εκμυστηρευτεί πως είχε φιλήσει τη νεαρή γυναίκα και είχε αγγίξει «ευαίσθητα σημεία», χωρίς εκείνη να δείξει σε κανένα σημείο άρνησης. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνονται στο βούλευμα παραπομπής του ποδοσφαιριστή σε δίκη ως επιπλέον στοιχείο, καθώς η δικαστική λειτουργός τις θεώρησε ενισχυτικές της κατάθεσης της καταγγέλλουσας και αντίθετες με εκείνη του Χακίμι.

Στη νέα του επιστολή, ο Εμπαπέ διευκρινίζει πλέον ότι αναφερόταν σε «ευαίσθητα μέρη» γενικά και όχι στα «γεννητικά της όργανα», χωρίς να προσδιορίζει περαιτέρω, αν πρόκειται για σεξουαλικά όργανα.

 


Η λεπτομέρεια αυτή δεν έπεισε τη δικηγόρο της καταγγέλλουσας, Ρασέλ – Φλορ Παρντό, η οποία αμφισβητεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έκφραση «ευαίσθητα σημεία» χωρίς σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε δηλώσεις της στον Τύπο, εξέφρασε την έκπληξή της για τη διαφοροποίηση του Εμπαπέ και υπενθύμισε ότι στην αρχική του κατάθεση είχε αναφέρει «αυθόρμητα» πως ο Χακίμι του είχε πει ότι είχε θωπεύσει τα «απόκρυφα σημεία».

Παράλληλα, η δικηγόρος άσκησε κριτική στην αντιμετώπιση της υπόθεσης, συγκρίνοντάς την με άλλες αντίστοιχες υποθέσεις στον χώρο του θεάματος, όπως αυτή του τραγουδιστή και ηθοποιού Πατρίκ Μπρουέλ, από τον οποίο ζητείται να ακυρώσει συναυλίες μετά από κατηγορίες για βιασμό.

«Οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν μιας ιδιότυπης ασυλίας. Πρόκειται για έναν κατεξοχήν ανδροκρατούμενο χώρο και ο αγώνας κατά της σεξουαλικής βίας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει εκεί. Αλλά θα ξεκινήσει», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι τρεις δικαστικοί λειτουργοί έκριναν πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να παραπεμφθεί ο Χακίμι σε δίκη.

Η καταγγέλλουσα, τότε 24 ετών, είχε επισκεφθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2023 την οικία του Χακίμι, με τον οποίο διατηρούσε επαφή μέσω κοινωνικών δικτύων για περισσότερο από έναν μήνα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο ποδοσφαιριστής τη φίλησε στα χείλη παρά την άρνησή της, της σήκωσε τα ρούχα, της φίλησε το στήθος και προχώρησε σε ψηλάφηση των γεννητικών της οργάνων, παρά την αντίστασή της.

Η ίδια ανέφερε ότι κατάφερε να ξεφύγει με μια κλωτσιά και στη συνέχεια επικοινώνησε με φίλη της, η οποία τη μετέφερε από το σημείο.

Ο Χακίμι αρνείται εξαρχής οποιαδήποτε πράξη διείσδυσης, κάνοντας λόγο μόνο για αμοιβαίες αγκαλιές και συναινετικά φιλιά. Έχει χαρακτηρίσει «άδικη» την απόφαση παραπομπής του σε δίκη, ενώ η ομάδα του δεν έχει λάβει κανένα μέτρο εις βάρος του, επικαλούμενη το τεκμήριο της αθωότητας.

Η απόφαση για την έφεση αναμένεται να εκδοθεί στις 19 Ιουνίου, περίοδο κατά την οποία ο Χακίμι θα βρίσκεται με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

