Μικρολίμανο: Αυτό είναι το «οπλοστάσιο» του σκληρού κακοποιού «Τίτι» – Εκκρεμούν σε βάρος του ποινές άνω των 73 ετών

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

μικρολίμανο κακοποιός
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Δηλώσεις για το περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα στο Μικρολίμανο, στον Πειραιά έκανε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Πρωινές ώρες σήμερα 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του.  Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας» τόνισε η κ. Δημογλίδου περιγράφοντας πώς έγινε το περιστατικό, όπου τραυματίστηκε ο καταζητούμενος Αλβανός κακοποιός με το ψευδώνυμο “Τίτι”. 

Βρέθηκαν όπλα, χειροβομβίδες και ναρκωτικά

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και έξι χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

«Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.

Δείτε τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

μικρολίμανο κακοποιός

μικρολίμανο κακοποιός

μικρολίμανο κακοποιός

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Πάνω από 41.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Για πάντα νέοι – Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τι κάνουν όσοι καθυστερούν τη γήρανση

Ελληνική οικονομία: Τα δύο ισχυρά “χαρτιά” της για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν

Αγροδιατροφικός τομέας: Πώς θα εντοπίζουν τα συστήματα τις παρατυπίες στις ελληνοποιήσεις -Όλα όσα είπε ο Παπαστεργίου

Το μυστήριο πίσω από τις υπέρλαμπρες σουπερνόβα και η καρδιά του magnetar

Η Apple ανακοίνωσε νέες λειτουργίες προσβασιμότητας με τη δύναμη του Apple Intelligence
περισσότερα
16:18 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Κρήτη: «Πνίγηκε» από τη βροχή ο Τσούτσουρας Ηρακλείου – Βίντεο από τους πλημμυρισμένους δρόμους και τον χείμαρρο που κατέβηκε από το βουνό

Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν σήμερα για ακόμη μία φορά οι κάτοικοι του Τσούτσουρα, στην Κρήτη...
16:04 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από φορτηγό

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το πολύ σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον κόμβο τ...
15:32 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο η απολογία του 43χρονου φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης με τους εκβιασμούς σε Βορίζια και Αμάρι

Στο νοσοκομείο αναμένεται να μεταβεί η ανακρίτρια Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί ο 43χρονο...
13:48 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Αλιβέρι: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα – Συγκλονίζει η σύζυγός του

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την εξαφάνιση του πολύτεκνου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν