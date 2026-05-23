Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς για τα δικαιώματα του έθνους μας» λέει ο Γκαλιμπάφ

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Γκαλιμπάφ
Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είπε στον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Τεχεράνη, ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν έντιμο συμβαλλόμενο μέρος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου και ότι το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά τα εθνικά του δικαιώματα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Μια περιφερειακή μεσολαβητική προσπάθεια με επικεφαλής το Πακιστάν στοχεύει στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει η ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδος των Στενών του Ορμούζ για το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλίας —παρά την εύθραυστη εκεχειρία— προκαλώντας αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η συνάντηση του Μουνίρ με Πεζεσκιάν και Αρακτσί

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μουνίρ συνάντησε επίσης τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, με τον οποίο είχε δύο συναντήσεις πριν αναχωρήσει αεροπορικώς.

Οι συνομιλίες φέρεται να επικεντρώθηκαν σε ένα έγγραφο 14 σημείων που πρότεινε το Ιράν, το οποίο η χώρα θεωρεί ως το βασικό πλαίσιο για τις συζητήσεις, καθώς και στα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών.

Σκληρή γλώσσα από Γκαλιμπάφ

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν θα επιδιώξει τα «νόμιμα δικαιώματά» του, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και μέσω της διπλωματίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί «ένα μέρος (σ.σ.ΗΠΑ) που δεν διαθέτει καθόλου εντιμότητα», έναν ισχυρισμό που το Ιράν έχει διατυπώσει επανειλημμένα στο παρελθόν.

Ανέφερε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες «ανοήτως επανεκκινήσουν τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «πιο ισχυρές και πικρές» σε σύγκριση με την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαπιστώσει κάποια πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας, αλλά απαιτείται περισσότερη δουλειά, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επεσήμανε ότι οι διαφορές παραμένουν βαθιές και σημαντικές.

Παρά τις εβδομάδες συγκρούσεων, το Ιράν έχει διατηρήσει το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο σχεδόν στρατιωτικού βαθμού, καθώς και τις δυνατότητές του σε πυραύλους, drones και δυνάμεις δι’ αντιπροσώπων, στοιχεία που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δηλώνουν ότι στοχεύουν να περιορίσουν.

 

 

 

