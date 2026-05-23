Με «σκοτεινό» παρελθόν η 41χρονη που εγκατέλειψε τα παιδιά της στην Πορτογαλία-Πρώην αστυνομικός καταδικασμένος για ενδοοικογενειακή βία ο σύντροφός της

Γεωργία Λινάρδου

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: GNR
Τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την μητέρα που εγκατέλειψε τους δύο γιους της, 4 και 5 ετών, σε δασώδη περιοχή της Πορτογαλία και στη συνέχεια έφυγε με τον σύντροφό της, μαρτυρούν ένα «σκοτεινό» παρελθόν.

Η 41χρονη Γαλλίδα Μαρίν Ρουσσώ και ο σύντροφός της Μαρκ Μπαλαμπρίγκα οι οποίοι κατηγορούνται πλέον με τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, της έκθεσης και της εγκατάλειψης ανηλίκων διαθέτουν αρκετά «πλούσιο» βιογραφικό. Η Ρουσσώ εμφανίζεται ως «σεξολόγος» και ο σύντροφός της είναι πρώην αστυνομικός με καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία.

«Σκοτεινό το παρελθόν»… «σκοτεινό» και το παρόν του ζευγαριού…

Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22/05 όταν κατά την έξοδό του από τον ανακριτή, ο Μπαλαμπρίγκα άρχισε να φωνάζει στους δημοσιογράφους: «Πορτογαλία Αρμαγεδδών»! Αλλά και νωρίτερα η συμπεριφορά του περιγράφεται ως «αλλοπρόσαλλη» με τον ίδιον να φωνάζει «Σας αγαπώ» ενώ η Μαρίν δίπλα του με χειροπέδες τραγουδούσε. Ερευνώντας το παρελθόν του συντρόφου της οι αστυνομικοί εντόπισαν δικές αναφορές του που υποστήριζαν πως εργαζόταν ως «σκλάβος» του υπουργείου Άμυνας και γενικώς περιέγραφαν έναν άνθρωπο που αγαπά τις θεωρίες συνωμοσίας.

Στον αντίποδα, ο βιολογικός πατέρας των δύο αγοριών που ζούσαν με την μητέρα τους στο Κολμάρ της ανατολικής Γαλλίας, είχε το δικαίωμα μόνον «περιορισμένων και υπό επίβλεψη επισκέψεων», όπως τουλάχιστον έχει διαρρεύσει από τις πορτογαλικές αρχές. Η ιστορία περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με την πληροφορία που έδωσαν οι Γάλλοι και με βάση την οποία ο πατέρας των παιδιών είχε καταγγείλει την εξαφάνισή τους από τις 11 Μαΐου και είχε καταθέσει μήνυση στην Ρουσσώ για αρπαγή ανηλίκων. Να σημειωθεί ότι η Ρουσσώ έχει ακόμη ένα παιδί 16 ετών για το οποίο αναφέρεται πως είχε και αυτό εγκαταλείψει.

«Η μαμά μας είπε ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι και μας έδεσε τα μάτια…»

Οι περιγραφές των δύο ανήλικων αγοριών στις αρχές, είναι ανατριχιαστικές. Έχουν περιγράψει στους αστυνομικούς πως η μητέρα τους τους έδεσε τα μάτια λέγοντας πως θα παίξουμε ένα παιχνίδι και τα παράτησε μόνα τους για να εντοπιστεί αρκετές ώρες αργότερα 170 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εγκατάλειψής τους!

Τα παιδιά εντοπίστηκαν κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πόλης Αλκάσερ ντο Σαλ και του παραθαλάσσιου θέρετρου Κομπορτά, από τον Αρτούρ και την Ευγενία Κουίντας λίγο μετά τις επτά το απόγευμα. Σύμφωνα με δηλώσεις των Κούντας στην εφημερίδα  Correio da Manhã, τα παιδιά έκλαιγαν και ήταν πολύ φοβισμένα.

