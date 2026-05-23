Τι απαντά το υπουργείο Δικαιοσύνης στην επιστολή Κοβέσι για την τροπολογία επιτάχυνσης ποινικών υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικοί

Με αφορμή επιστολή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία εκφράζει την διαμαρτυρία της για την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, περί επιτάχυνσης εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης παραπέμπουν σε πρόσφατες δηλώσεις.

Ήταν την Πέμπτη 23/04 όταν η Λάουρα Κοβέσι μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανέφερε πως: «Χθες (σ.σ. 22/4/26), είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει».

«Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του…»

Στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης σχολιάζουν πως αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών «αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Και συνεχίζουν: «Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του».