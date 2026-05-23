«Καρφί» Τσιμιτσέλη για τον Ουγγαρέζο: «Όταν χωνέψει τα άντερά του, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα»

Enikos Newsroom

Γιάννης Τσιμιτσέλης
Για τον πρόσφατο τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και την τοποθέτηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, σχετικά με την απόφαση της παραγωγής να αναδείξει τον παίκτη νικητή, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με τον ηθοποιό να κάνει ένα αιχμηρό σχόλιο.

«Κοίταξε παιδιά, αυτό ήτανε κάτι τραγικό που έγινε. Και τι να πει ο Γιώργος και τι να πουν και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί… Δηλαδή δεν το περίμενε κανένας να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί, δηλαδή, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, γιατί τώρα πλέον, με την τεχνολογία, γίνονται πάρα πολλά και δεν είναι πια θαύμα, είναι πραγματικότητα», είπε, ενώ για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο τόνισε:  «Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξέφρασε μέσω του «Buongiorno» την ενόχλησή του που ο 22χρονος παίκτης χαρακτηρίστηκε «νικητής» από τον Γιώργο Λιανό στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι.

«Προτεραιότητα είναι το παιδί, ο Σταύρος, η υγεία του και η σωματική του ακεραιότητα. Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά είναι δεύτερης σημασίας. Ξέρω πόσο πολύ στεναχωρήθηκε ο Γιώργος και δεν θα ήμασταν άνθρωποι αν δεν στεναχωριόταν ο οποιοσδήποτε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δηλαδή, ο νικητής… Δεν είναι νικητής, κανένας δεν νικητής, όλοι είναι χαμένοι. Και οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα απ’ όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλο θα πάει στον Σταύρο, έπρεπε να πουν. Επίσης, τίποτα δεν αξίζει σε κανέναν απ’ ότι συνέβη. Αυτά είναι μικρές παρατηρήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

