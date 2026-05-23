Βούλα Πατουλίδου: «Οι γυναίκες ψάχνουμε αρσενικό παλαιάς κοπής»- ΒΙΝΤΕΟ

«Οι γυναίκες ψάχνουμε αρσενικό παλαιάς κοπής, είναι πολύ παρεξηγημένο αυτό», δήλωσε η Βούλα Πατουλίδου σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στη Αθηναΐς Νέγκα και στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο Action 24, το βράδυ της Παρασκευής.

Η δήλωση αυτή έγινε ενώ αναφερόταν στον σύζυγο της Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία 69 ετών, μετά από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Τι ανέφερε για τον σύζυγο της

«Παντρεύτηκα στα 19 τον Δημήτρη. Με έμαθε να γελώ. Αν δεν ήταν ο Δημήτρης, δεν θα γινόμουν ολυμπιονίκης. Ήταν δάσκαλος πάνω από όλα. Άφησε ένα καρμπόν πίσω, τον γιο μας», ανέφερε ακόμα η πρώην αθλήτρια για τον σύζυγό της.

Παντρεύτηκα στα 19 γιατί η μαμά μου μού έλεγε “πού θα πας διακοπές;”. Μετά από 42 χρόνια και με έναν τρόπο ζωής (σ.σ. με τον σύζυγό της), δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο να συνεννοείσαι. Βρήκα μια φορά τον άνθρωπό μου. Θα είμαι τόσο τυχερή να τον βρω και δεύτερη;».

«Ο κήπος είναι η θεραπεία της ψυχής μου»

«Όταν έχεις συμπτύξει πράγματα, που άλλοι τα κάνουν σε 15 χρόνια… Αν μαζέψω τη διάρκεια της αποθεραπείας, ήμουν ένα χρόνο κλινήρης. Εγώ τον αθλητισμό τον αγάπησα. Μου αρέσει πάντα να νιώθω τον ιδρώτα να στάζει επάνω μου.

Τώρα, πια, κάνω λάστιχα και… κήπο. Είναι η θεραπεία της ψυχής μου. Για να κάνω τώρα σπριντ, θα πρέπει να με περιμένει ένα ασθενοφορο στον τερματισμό, Μεγαλώσαμε πολύ», ανέφερε η Βούλα Πατουλίδου, για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει σε διαστήματα αποθεραπείας που χρειάστηκε να κάνει.